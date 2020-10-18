脫單攻略｜5個「約會死穴」　比起AA制　「飲珍奶」更扣分？

有些外型明明不差，無時無刻都在約會看起來就是不缺伴，但為何就是始終單身？不是月老沒眷顧他，而是他約會總是在「踩雷」！第一次約會就是定生死的關鍵，別再發問「為什麼我們第一次約會後，對方就不在跟我聯繫了」，比起AA制，其實這5個「約會死穴」讓人更扣分！不是你長不好而是你做不好啊！約會對象不敢告訴你的小秘密，想脫單筆記還不做起來？

按圖看5個「約會死穴」，想脫單就要避開↓↓↓

+ 5 + 5 + 5

噪音帶原者

相信約會時沒熱鬧有趣的話題，決定直接死！這一題不是說愛講話很吵，而是「異音」過多，讓人想抓狂！「咀嚼聲」絕對是噪音排行榜第一名，讓人想翻桌大喊「嘴巴閉上吃東西很難嗎」！此外，抖腳聲、清痰聲以及吸鼻涕聲，都是讓人想崩潰的雜音，就算沒有異音恐懼症的人聽到以會想抓狂啊！

講話不看人

雖然有些人是害羞不敢盯著人雙眼，但其實害羞跟心不在焉兩個眼神差別非常大，講話東張西望更是讓人疑問「請問你是在找人嗎？」，或是對方已經說完話，還說「蛤？你說什麼」絕對會讓人想走人，尤其是全程滑手機更讓人討厭，假設說你是郭董事業做很大就算了，是覺得跟我約會很無聊必需滑手機解悶嗎？

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+ 8 + 8 + 8

急著炫耀自己

聊天話題的禁忌太多了，精選讓人恨意最強的一點那就是「超炫耀」，讓對方瞭解自己是理所當然，就算你是家財萬貫，也別急著讓對方知道你有多有錢，講話收斂一點會更好，「我家有數十台瑪莎拉蒂，都不知道要開哪台」，或許你說的是實話沒錯但絕對讓對方很反感！又或是炫耀自己情史有多豐富，也是會讓人白眼到不行！

喝珍奶也需要技巧

這天氣人手一杯飲品絕對是必需品，其實珍奶怎麼喝也是大有學問！慾女曾跟身邊好友討論到約會做什麼會很扣分，當A朋友提出「喝珍奶事件」身邊原本討厭AA制的朋友一片倒！大家一定有喝珍奶到最後剩一堆珍珠的狀況發生，若你想吸完每一顆珍珠，是必會發出空吸的簌簌聲，又或是撕開杯膜張開大嘴迎接珍珠入口，這兩個不論是聲音或是動作都很扣分啊～

伸手要錢

慾女雖然是不建議AA制的人，第一次約會若在付錢時一方先刷卡，另一方千萬不要零頭都算得很清楚，假設這餐3458元一個人1729元，請麻煩直接給1730或1800元，在計較那1元真的太扣分了。又或者對方還沒給你錢，一出店門口就伸手說「剛剛一個人1729元」，這就太不體面了，要嗎對方主動給，若到整場約會結束他也沒提起，若你真的很care那筆錢，不如就在end時說「下次給你請喔～（調皮眨眼）」也能為下次約會鋪程。

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+ 3 + 3 + 3

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