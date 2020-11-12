他是Mr.Right？結婚前的5件事：了解財務狀況　家人互動預測未來

剛開始交往，很容易情人眼裡出西施，只專注於甜蜜、快樂的部分，比較難理性的去評估彼此真實的合適狀況，談戀愛開開心心當然沒什麼不好，但若是有考慮與對方長久穩定的在一起，進入穩定期後便需要多了解一些會影響你們未來交往過程的事情，因此以下這五件事，記得先稍微探聽、了解後，確認是你能接受的，才真正的「 認定對方 」。

認定對方為終身伴侶前，需要了解的五件事（按圖了解）▼▼▼

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感情狀況

感情狀況？不就跟我在一起嗎？有什麼好確認？

很多時候，第三者都是糊裡糊塗的當了第三者，有些在還不知道對方的「底細」時就已深陷其中，若已經認定很容易就會答應要等對方分手、離婚，或是做出不理智的決定。

千萬不要自己一味的認定要與對方走一輩子，對方是否單身、是否也同樣認定這段感情、對於未來有沒有其他的規劃，這些都要先確定好啊！

當然，這些問題直接問很奇怪、也很尷尬，可以從小細節觀察，例如假借要看他身份證的照片、觀察找你的時間是否有個規律、重大節日時對方會不會出現、他會不會介紹你給其他朋友或家人認識等等，又或是對方有明確的講出和你要一起規劃未來的意思才算數。

家庭狀況

家庭十分容易影響一個人的心理養成、價值觀、家庭觀，雖然不代表絕對的影響因子，但通常可以從對方的身上看到原生家庭（家人）的影子，從父母的感情狀況、對兒女的態度、手足之間的相處方式、家人彼此的交流等等，都可以評估另一半受到什麼樣的影響，未來若進入家庭中，可能是一個什麼樣的家人、會發生什麼情況，而這些是不是你可以承擔和接受的。

也有一種是對方有過婚姻、有與前任的孩子，這只是一種狀態，並不是缺點，只是需要事先了解，讓你知道接下來也許會遇到前一組家庭的問題和狀況，自己該如何面對，以及對方會怎麼面對和處理，才不會讓你進入穩定關係後覺得錯愕。

要了解對方的家庭狀況並不是像身家調查一樣一題一題問，而是透過日常的觀察和關心，了解對方與家人的日常互動，也可以藉由到對方家中作客時用心觀察。

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身心狀況

家庭會影響到一個人的心靈，同樣的父母的基因也會延續到下一代，了解彼此有沒有遺傳性疾病，這對未來若是要生小孩也能先有所準備。以及，若是對方承受既有或潛在的身心疾病之苦，是否願意陪伴對方一起面對、真正遇到對方發生狀況時是否能以同理心關懷、或進行緊急處理（例如癲癇、焦慮症發作時）。

對象有身心狀況並不代表他／她不能夠被愛，或會成為關係中的累贅，而是「你」在知道後，願不願意多接觸相關知識、學習處理方法、培養更多的耐心和同理，不要讓自己成為加重對方病情的來源，這樣才是真的在乎對方。

當然若是你自己有相關狀況，最好也主動先讓對方知道，以防在實際發生狀況時措手不及。

財務狀況

收入 負債 存款

財務狀況要分成三類，收入、負債和存款，如果剛開始交往都是各付各的、或是出去開心就好，那對方的財務狀況自然不是很重要，然而進入到穩定關係和思考未來發展時，也許會接觸到一些用錢的態度，甚至未來進入婚姻關係中，彼此的財務狀況和用錢方式就更加重要了。

雖然錢不代表百分百帶來快樂，但經營一段關係沒有錢還是萬萬不行，不是要你找一個十分富有的對象，而是一定要了解對方是否有負債，且預計如何還債；是否有存款，怎麼規劃花用；每個月穩定收入多少，雙方的收入是否能負擔你們想要的生活品質。這些都會影響到未來你們一起過生活的態度。

這邊要提醒你，不只男生的財務重要，女生也很重要，尤其現在是雙薪時代，若其中一方不是家財萬貫、月入斗金而且願意承擔另一半所有的花費，能先了解也可以避免掉未來常常為了錢的事情有爭執而磨損了感情。

要問對方的財務狀況當然不能很沒禮貌的說：「你一個月薪水多少？」

可以先從旁敲側擊的方式問說：「你有在投資嗎？」、「有沒有規劃特別的儲蓄方式？」藉此互相分享彼此的財務處理狀況，若發現對方真的不太願意分享，就先別逼迫對方了。如果已經交往一陣子有直接討論未來進入婚姻，則可以明白的提出希望理性討論這一塊，並確認未來若是走入下一個階段時要如何分配各自的儲蓄、投資、支出、或是共同帳戶等等。

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生活中的壞習慣

每個人一定有一些壞習慣，也有些人完全不能接受某些壞習慣，先「知道」你才能決定自己是否要接受跟這樣的人走下去，千萬不要認為可以改變對方，改變的機率很小，你容忍或叨念的機率比較大，所以要不你就試著接受，要不你就要有放棄這段感情的心理準備。

無傷大雅但可能讓人厭惡到無法接受的壞習慣包括，愛好小賭博（偶爾小賭，並非賠上身家的那種）、打嗝、抖腳、不愛洗頭、衣服不洗堆到長蟲、留指甲、摳腳皮、垃圾不丟、冰箱東西放到過期、杯子不洗放到發霉、不吃正餐超愛吃零食、咬指甲…….

單身或剛交往的你可能看到這些都覺得，眼前的他／她不可能這樣，他超整齊好習慣、她超仙女愛乾淨，但真的很難說，只有親眼見過才會知道真正的對方有什麼樣不為人知的壞習慣。

想了解對方的壞習慣除了一起生活以外，也可以從對方的居家環境觀察，或是可以安排兩人單獨的旅行，到外地一起住個一週左右的時間，也可以從小細節中看出對方的生活習慣。

認定對方前一定要先有深度認識

這些了解並不是要因為對方有什麼狀況或缺點，就必須因此放棄這段關係，而是雙方互相深度認識後，可評估自己能否接受，並預想可能需要承擔的後果，並思考及溝通彼此怎麼共同解決這些問題，這樣的過程，對未來的感情維繫和經營都是好事！

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】