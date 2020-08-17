【愛情心理】看穿他「本性」的3個方法　觀察他的親戚可發現這些

見面的那一瞬間就很被吸引，卻不知道這個男生的本性是什麼。雖然「當朋友相處起來很快樂」也不錯，但如果日後發展為「交往關係」的話……？

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看穿他「本性」的3個手段

因為想要在喜歡的人面前展現帥氣的樣子，所以可能無論如何都會像戴著面具而讓人無法看透真正的樣子吧。在那種時候，與其觀察他的言行舉止，有更簡單可以看透他本性的方法。這次，就來告訴您「3種方法」。

1. 看他與朋友．家人的關係

在關係上絕對無法逃避的就是「朋友」「家人」。正因為不可能一直在2個人的世界，所以和他在一起的時候，要關注他的談話。主語總是「我」的男性，基本可以判斷為和朋友．家人的關係很淡。

和朋友是什麼樣的關係呢。和家人是怎樣相處的呢。可以從他談話中出現的人物，就可以看透這些人對他來說是怎麼樣的存在喔。

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2. 關注社群網站上的投稿

最近變得天天都會使用的社群軟體也可以簡單地看到他與朋友之間的交流・關係性。如果他更新相當頻繁的話，就是一個「不用見面也能了解」的最佳方法了。更新內容是關於自己的嗎？ 還是和朋友一起開心的事情呢？ 從朋友的回覆以及他講述的事情中所出現的人物以及事情，就可以知道他的本性。

但是，看了這個也不要對他有「束縛」的想法，無論更新了什麼都請不要去追問他喔。

3. 觀察他的「朋友」「親戚」

這一點如果不是交往很深的話，基本是沒有機會遇到了呢。但如果突然遇到了他的朋友，或者有了見面的機會，這就是了解他本性的機會。人們都說「物以類聚」，其實就是這個道理。以前，是否也曾經從朋友那裡聽他說「在我面前的男友，和在朋友面前的他言行完全不同，我都不知道要說什麼了」之類的話，您有過這樣的經驗嗎？

看他周圍的環境，就可以反映出他真實的樣子。那是他毫無掩飾的樣子喔。也可能會聽到只有朋友才知道的「因為這個人就是這樣嘛～」的小情報哦。

我關注的就是以上幾點，不過無論如何最重要的一點就是，他是否很重視「朋友」。雖然戀愛也是很重要的，但是我認為果然能夠珍惜朋友和家人的男性，才是最優秀的。

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