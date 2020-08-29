經營一段婚姻，除了要性格、價性觀及心靈的契合之外，性愛也要有契合度才算完滿健康的婚姻。台灣著名知識型YouTuber「理科太太」的最新影片中，就探討了「性生活頻率反映伴侶間的感情」的話題，很多人以爲夫妻間性生活越頻繁關係就越好，但事實卻不盡其然。

台灣著名YouTuber「理科太太」在最新影片中探討了性生活頻率和伴侶之間感情的關係。（理科太太Plus@Youtube截圖）

研究：一週擁有一次性生活的伴侶生活最快樂

「理科太太」的影片中提到加拿大約克大學的社會心理學家Amy Muise進行了一項研究，探究性生活的頻率和幸福的生活有沒有直接的關係。整個研究歷時40年，她們總共調查了3萬名美國人，收集他們和伴侶間性行爲的頻率和幸福感，最後結果得出，一週一次性生活的伴侶生活是最快樂的，但是一週多次性愛或者超過這個頻率的伴侶，並沒有比一週一次的伴侶更加幸福。不過理科太太也强調每對伴侶對性的需求都不一樣，只要找到互相最舒適的頻率就已經足夠了，千萬不要被數字綁架。

研究顯示，一週擁有一次性生活的伴侶的生活是最快樂的。（《竊聽風雲2》劇照）

性生活可以是婚姻快樂與否的參考指標

社會上有人性生活快樂但婚姻卻充滿問題，但也有伴侶深愛著對方但性生活卻不協調，理科太太認爲性生活很需要雙方的時間跟注意力，如果伴侶或者夫妻間的關係有問題，性生活減少是很直接的現象。不過她又指出性生活好跟兩個人的關係沒有必定的關聯，但卻可以拿來當作一個參考指標。如果把性生活頻率當作一個基礎的指標，可以讓自己審視一下你對自己的感情婚姻是否滿意，例如性生活頻率太少有沒有可能是互相工作太忙而忽略了對方；或者壓力太大導致缺乏性生活，可以和伴侶去度假放鬆，製造出浪漫的氣氛。不過要留意一點的是，性生活減少也有可能是出軌的徵兆。

理科太太表示如果伴侶或者夫妻間的關係有問題，性生活減少是很直接的現象。（《我們不能是朋友》劇照）

「無性婚姻」在社會上普及 每5對就有1對是「無性夫妻」

性是一段完整的婚姻中必備的一個重要元素，但是每段婚姻卻不一定有性。早前日本就創立了「無性婚姻」這個詞語，根據日本厚生勞動省定義，夫妻結婚後沒有性生活或者每個月性生活少於一次，就是「無性夫妻」，他們的婚姻被稱爲「無性婚姻」。根據數據顯示，日本有35%的夫妻處於「無性婚姻」的關係中。這個現象受到了各國的關注，甚至在多個國家例如韓國、美國、英國都逐漸湧現了爲數不少的「無性夫妻」。美國Relationships in America在2014年時就訪問了1萬6千位18到60歲的已婚人士，發現每5對夫妻中就有1對在1個月内沒有性生活。

無性婚姻的成因：(按圖看詳細解說)

前Google資料專家Seth Steohens Davidowitz就曾經出版過一本名爲《數據、謊言與真相：Google資料分析師用大數據揭露人們的真面目》，他利用Google的搜索記錄和資料分析出兩性關係以及婚戀現象，卻有讓人意想不到的發現。他在書中表示「無性婚姻」這個關鍵字的搜尋次數比「不幸婚姻」高出3.5倍，比「無愛婚姻」高出8倍，證明「無性婚姻」在社會上非常普遍，很多伴侶或者夫妻的性生活都不協調。

無性婚姻帶來的影響：(按圖看詳細解說)

資料來源：家計會、medicaldaily、sagepub、《數據、謊言與真相：Google資料分析師用大數據揭露人們的真面目》、提高性生活頻率，就能讓感情升溫嗎？