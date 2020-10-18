【王心凌愛情】有「甜心教主」之稱的王心凌終於再次踏上台北小巨蛋開個唱。王心凌對上一次踏足小巨蛋已是5年前，而且當年她在演唱會上大方認愛姚元浩，更說到：「我，因為一場戀愛，幾乎失去了所有，有人說我太傻。」

王心凌出道17年，憑甜美的外形與曲風，有「甜心教主」之稱。（cyndiloves2sing@instagram）

王心凌21歲出道歌視雙棲 情路卻堪坷被稱「吸渣男體質」

38歲的王心凌在2003年出道，當年憑着可愛、甜美的曲風，成功俘虜少男的心，剛出道便有「甜心教主」之稱，也因唱片大賣，成為台灣的小天后，事業比同期人飛黃騰達。

按圖回顧王心凌17年作品，被傳整容的她，外貌愈來愈精緻？＝＝＞

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然而，現實往往不會讓人一帆風順，總會遇上挫折而成長，王心凌在愛情路上便是如此。台灣媒體更形容她擁有「吸渣男體質」，兩段感情都成為台灣娛樂版的頭條，但你問她後悔嗎，勇敢的她在演唱會中回答：「愛情不就是這樣嗎？如果你有機會認真去愛過那個人，就都值得了吧。」

我，因為一場戀愛，幾乎失去了所有，有人說我太傻。也許到現在還是有很多人想問我一個問題，如果再來一次的話，你還是會這麼勇敢的去愛嗎？ 王心凌

有指王心凌與范植偉學生時期已在一起。（范植偉Facebook）

被前度出賣公開：「初夜不是給我」 形象插水

當年王心凌與同為華岡藝校出身的范植偉出道以來，都傳二人是男女朋友的關係，並在學生時期已開始，但雙方一直都避談，直到2010年的愚人節，男方突然在Facebook上載了裸上身摟著王心凌的舊照，震驚媒體，隔天更向媒體爆料：「王心凌初夜不是給我。」大指有點失望，同時也讓交往時只有17歲的王心凌形象受損，不過外界也紛紛唾棄范植偉的行為，他也被標上「渣男」的稱號。

勇於面對「第三者」一事 仍受千夫所指

經一次感情創傷後，王心凌再次對愛情充滿希望，在2011年與姚元浩變熟，本以為對方而與隋棠分手，可惜二人藕斷絲連，令2012年傳出王心凌介入姚元浩與隋棠8年情，當時隋棠痛心說出：「我的心真的好像被美工刀一筆一筆地在繼續地割着」，而王心凌也被冠上「第三者」之名；不甘受屈的她隨即開記者會，強忍淚水：「我不是第三者！」「在感情中我也被第三者傷害過，所以我絕對不容許自己成為別人感情中的第三者。」並解釋與姚元浩相識經過與關係，消除大家的誤解，這一事已令王心凌2013年的小巨蛋演唱會被擱置。

【點圖即看】王心凌與姚元浩，最終也分手收場？＝＝＞

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王心凌與姚元浩排除外界對他們的看法後，終於走在一起，男方也出席王心凌2016年的演唱會，以示支持，卻在2017年爆出分手，雙方也宣稱「和平分手、退回朋友」，不過外界指最大因由是王媽媽不捨女兒多年背「第三者」之名，其實早在二人拍拖初期，也不被女方朋友看好，皆因當時王心凌被千夫所指，身為當時人且是男性的姚元浩也沒有說一句話。

沒想到一波未停，一波又起，二人分手後，一張未經王心凌同意而拍攝她穿着內衣內褲午睡的照片流出，讓我王心凌再一次因愛情受傷害，姚元浩只承認是他所拍攝，但並非洩漏者，原本王心凌曾考慮告對方，但最後念情，事件不了了之。

王心凌生於單親家庭。（cyndiloves2sing@instagram）

單親家庭讓她堅強 直言不後悔

生於單親家庭的王心凌，從小與母親相依為命，更要照顧弟弟，她曾在《ETtoday星光雲》專訪中提到童年成長令她勇敢面對很多事情，是個很有責任感、很有肩膀的女生，不管是對家人、朋友，或是感情，相信大家在她處理曲折情事也看出她為人。

她更直言沒有甚麼好後悔：「我覺得這都是人生的經歷，不會一直順風順水，倒不如早點遇到，早一點學習成長。」近日王心凌被拍到與科技新貴富二代藍蔚文約會，二人更在3年前已被拍過，不過，歷經曲折的王心凌決定感情問題都留給自己，低調處理。

【點圖即看】王心凌成長背景，習慣獨個承受？＝＝＞

一個勇敢、正面的女生需面對坎坷情路，旁人也看得心疼，但願像陶晶瑩對王心凌說的一樣：「妳是很值得被疼的女孩子，妳一通電話在北極我都會去，妳一定會遇到那個很懂妳很疼妳的男人！」