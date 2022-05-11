RubberBand 6號與太太Tim Lui相戀廿載　成戀人關鍵在「生氣」？

【RubberBand 6號／太太Tim Lui】RubberBand 與香港節慶管弦樂團（HKFO）合作一連3場的戶外演唱會《Live by the Harbour》完美落幕，為樂迷，也為一眾音樂人留下美好回憶，對於主唱「6號」繆浩昌可能更難忘：「這次讓我回想起1999年與阿甜在中大唱歌。」6號與太太呂甜（Tim Lui）相戀20年，多年後在台上合唱《Slow & Easy》，真是「夫唱婦隨」。



RubberBand 主唱「6號」繆浩昌與太太呂甜（Tim Lui）在《Live by the Harbour》表演。（rubberband＠instagram）

RubberBand 6號與太太Tim Lui友人變戀人：超越朋友關係

RubberBand主唱「6號」繆浩昌與太太呂甜（Tim Lui）識於微時，是香港中文大學同屆、同系、同莊的同學、朋友、戰友，1999年便相識，但二人在大學最後一個學期才開始拍拖，相信大家都感到好奇，認識多年的好朋友如何變成戀人，6號接受本地雜誌訪問憶述當年因一些小誤會而生了Tim Lui的氣，回想過來，明白自己對對方已超越了朋友關係，後來慢慢便走在一起，到現在一同從事音樂、娛樂及多媒體創作的工作，Tim對於二人相戀是這樣認為：「大家都喜歡聽歌、唱歌、睇戲及寫作，因為這樣才互相吸引。」

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每次只要看到你像細路仔的微笑 我便會很開心 呂甜（Tim Lui）

RubberBand 6號與Tim Lui既是工作拍檔，也是生活拍檔。（maubolung＠instagram）

就連Tim Lui之所以擁有填詞人身份都離不開6號，2008年Rubberband 正式出道之前要做一首派台歌，但時間緊迫，找她幫忙寫詞，後來以「不妨一試」心態創作出《Tears》，慢慢的，Tim Lui更成為了RubberBand 「御用填詞人」，也是樂隊「第5位」成員。

謝謝二十年來不嫌棄 繼續多多指教 呂甜（Tim Lui）

多謝您不離不棄，一路扶持著，同時也在見證我倆成長，二十年後，眼前一抹落霞，一個寧靜下午，心足矣。 繆浩昌（6號）

6號與Tim Lui與2012年11月結婚。（timlui001＠instagram）

二人打打鬧鬧，一個愛窒對方，一個低笑點，為關係增添不少快樂；做起事上來，卻有着相同理念、價值觀，一同做喜歡的事，在創作路上一直陪伴，扶持，鞭策：「生活忙亂，差一點就會忘記，時刻要感激在背後的您。」

這樣，二人便相戀至今已20年。

RubberBand 6號與太太Tim Lui愛情保鮮不靠小朋友

結婚踏入第10年，RubberBand 主唱6號與太太Tim Lui多年來都曾被問到，為何不生兒育女，二人一早有共識不會生小朋友：「我覺得幸運的是我們都同意選擇不要有小朋友，感覺好像是為二人的關係『保鮮』，不然我們的話題就只會圍繞着小朋友。」

的確，對於結婚多年的戀人都認為「小朋友」是可以維繫家庭、感情的結晶品，但要是二人持續愛戀，又何必有輔助？要是二人不愛了，小朋友真的是非留不可的原因嗎？

已經幾多天，簡單加數可以知道。已經走了幾多里，卻不懂計，而我很想知道。每一天的生活總是將曾經的快樂活埋，容易忘記，甚至無動於衷。在巨大的世界中，小小的幸福要經過巨大的傷心和巨大考驗才抓得住，多令人灰心。但我想，我們仍有巨大的愛。一直如初，有可能嗎？

《Slow & Easy》歌詞：「心底 慶幸我跟你 竟可再遇到」（rubberband＠instagram）

對於感情「保鮮」6號與太太Tim Lui或許有另一套：「Pillow talk」，二人除了睡前會各自拉筋、聽軟硬天師整蠱電話外，還是談談天，雖然離不開音樂，但對於二人的歡樂時光，更以「What a party!」形容。

一生中能遇到既是工作拍檔，也是生活拍檔，不容易，6號與太太Tim Lui幸運遇上了，就如《Slow & Easy》歌詞：「心底 慶幸我跟你 竟可再遇到」。