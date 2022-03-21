華燈初上｜修杰楷男男照賈靜雯甜蜜回應　姊弟戀收入懸殊曾被嘲？

《華燈初上》第三季上線，當中修杰楷與王柏傑「男男激戰」成為熱話，修杰楷更在Facebook上分享了與王柏傑在開篷車調情的一幕，現實中的老婆賈靜雯有趣回應：「好吧⋯那我只有成全你們！畢竟那麼養眼」

修杰楷與大9歲的賈靜雯於2015年登記結婚，在圈中是著名的恩愛夫妻，更育有2位可愛的女兒，但二人能走在一起，也非容易，全因對方是圈中大前輩，是好友姊姊，更是在愛情道路上遍體鱗傷的女生。



修杰楷在《華燈初上》有亮眼演出。（《華燈初上》劇照）

39歲的修杰楷與大9歲的賈靜雯的戀情在2014年曝光，當時還被虧「年度最不搭調情侶檔」，又有報道指「賈靜雯年收是修杰楷10倍」，世俗難免會覺得「女尊男卑」，比起修杰楷，其實賈靜雯的心理關口更大；

修杰楷與大9歲賈靜雯相戀不覺苦：靜雯比我勇敢

賈靜雯30歲時嫁給「豪門」孫志浩，育有一女「梧桐妹」，成為賈靜雯口中「最痛的記憶點」，當年賈靜雯奉女成婚，卻在生下女兒的前一天，有指孫志浩與異性約會，甚至醉酒駕駛。在3年多的婚姻中，賈靜雯為了丈夫與丈夫家人，而放棄了事業，甚少演出；但當時卻一直有傳孫志浩一直不改花天酒地的性格，導致二人終於離婚。當年她為了與前夫爭取梧桐妹，不惜在鏡頭前哭訴，指自己整整4個月見不到女兒，事後她在《魯豫有約》中談到這一段往事，她說：「我只有一個衝動，無所不用其極地把愛爭取到我身邊，這是一個媽媽的本能，不在乎大家看到什麼。」只因當時前夫一手梧桐妹抱走，不再讓她找到，她回憶，那撕心裂肺的痛，一輩子都記得。

賈靜雯與大女兒「梧桐妹」以及繼父修杰楷幸福合照。（alyssachia@Instagram）

與前夫「撕破臉」的爭鋒相對，雙方為孩子撫養權對薄公堂，一時間鬧得滿城風雨。那段時間，賈靜雯可謂傷痕累累，演藝事業一度受到影響。

在經歷過離婚傷痛後，一直與她以「姐弟」相稱的修杰楷，漸漸走入她的人生之中，打開她的心房。賈靜雯分享當時感覺「忽然有一個人好像他很懂你」，會一直在你身邊鼓勵她、安慰她，暖心舉動讓她慢慢卸下「堅硬的盔甲」。

我一直說靜雯比我勇敢，她其實要付出的事情，是比我更多，我其實沒什麼好害怕，就是真心愛她，然後喜歡她，跟她一起生活。 修杰楷

賈靜雯在《魯豫有約》中談到修杰楷跟她，稱：「都已經過去了，你現在好好的，已經得到很多。」她才真正開始放下，兩人還在交往時，修杰楷曾在《康熙來了》中說到，「我不覺得有孩子是我們愛情的障礙，這是她人生的一部分，靜雯的孩子我也會一起愛。」愛屋及烏，場面令人感動。

修杰楷與賈靜雯結婚7年依然甜蜜。（lefthere036@Instagram）

修杰楷暖男行為得賈家歡心 一句令賈靜雯安心再婚

修杰楷雖然年紀比女方小，但做事卻很成熟，還懂得給予對方安全感，「跟他講話不會意識到年齡，（我們）樣子也差不多」。還有，修杰楷是賈靜雯弟弟衛斯理的好朋友，就算在交往前，每年新年也會到賈家吃飯拜年，會到廚房幫忙，還會給賈媽封利是，一切都放在賈靜雯眼內。

修杰楷在交往期間訪問，處處為賈靜雯說好話，又照顧她與前夫的女兒，婚前婚後也非常愛家，又經常下廚，令賈靜雯非常安心，而令賈靜雯點頭，是修杰楷一句：「妳答應我，如果有一天我先走了，妳一定要再找一個人來愛妳。」令人為之感動。

靠着修杰楷的思想成熟、體貼、安全感，令這段相差9歲的姊弟戀修成正果，雖然已結婚7年，修杰楷與賈靜雯依然甜蜜，修杰楷更在小S節目《小姐不熙娣》中指，就算已有3個女兒，仍想擁有多1個，可見他們的婚姻非常幸福美滿：「從沒有想過會像現在這樣擁有自己的家庭，且如此充滿幸福的感覺，真的非常非常珍惜！感謝靜雯讓我變得更勇敢，還生了一個那麼可愛的咘咘，讓我的未來不只是一個演員的身份外，現在更多了爸爸的身份！」

▼▼【按圖看】賈靜雯與修杰楷再婚，終得到幸福家庭▼▼▼