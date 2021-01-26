婚前須知｜結婚前男女要知的5個建議：愛他就別跟他的父母同住

撰文： 滔客 最後更新日期： 2021-01-26 12:26

有幾個觀念想給某些人參考，不論是否贊同，這個社會已經走到這裡，不是任何一個人可以扭轉的。不想接受也可以，就是單身一輩子，或是永遠當爸媽的乖兒子，甚至可以遇到抖M的另一半也很幸運。如果不想單身、想要獨立、不想靠運氣找伴侶，那就不妨看看我的建議： 文：呂秋遠律師／滔客

1.不要認為老婆「嫁到家裡」，這四個字全錯。沒有嫁，只有結婚。沒有到，只有互相靠近。沒有你家，只有你們兩個人的家。沒有裡，只有一起。

2.她沒有照顧你爸媽的義務，因為你也不會到他家侍奉岳父母。自己的爸媽自己顧，不要把孝順外包。是的，她是外，因為你爸媽沒養過她。

3.婚後跟爸媽分開住，真的最好，可以避免你當夾心餅乾。除非你天生神力，可以太座崩於面前而色不變。不要用安慰的方式解決問題，就算再多安慰，人也是會累的。你的中立，其實很傷人。

4.跟你爸媽住在一起，對於你來說，一點變化也沒有，只是多了個可以隨時做愛跟分攤家務的女人，但是她等於重新投胎，這責任你真的擔不起。

5.不要用「疼」這種字眼來形容你的行為，互相就好。另一半跟你是平等的，她可以照顧你，你也要跟她一起成長。

以下是給女生的，有幾點也得要提醒妳：

+ 3 + 3 + 3

【相關圖輯】結婚難題｜你真的準備好步入婚姻？講「我願意」前必看的15條問題（點圖放大閱讀）：

+ 25 + 25 + 25

【相關圖輯】身體最誠實！五個情侶間的接觸 提醒你：分開比較好（點圖放大閱讀）：

+ 5 + 5 + 5

【本文獲「滔客」授權轉載。】