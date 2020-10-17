三十而已｜只以媽媽身份活着、變淡的不是婚姻　6句對白觸動人心

陸劇《三十而已》自開播起便有著極高的討論度，片中描述著三位即將面臨30歲的主角們在生活上面臨到的許多問題，除了婚姻，還有生了孩子後的各種甘苦談，絕對是大多數老婆及媽媽們的共同心聲啊！

《三十而已》6句精景對白（按圖了解）：

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《三十而已》以女性為出發點，訴說生活中三種不同女人的故事。其中由童瑤飾演的顧佳和毛曉彤飾演的鍾曉芹在片中最能引起許多媽媽們的共鳴。一個是擁有金字塔頂端如貴婦般生活的顧佳，對外是幫助老公事業的好老婆，在家是全方位照顧兒子的好媽媽；而「便利貼女孩」毛曉彤則是有一個鐵飯碗老公，從小到大衣食無缺，自己也有着一份穩定輕鬆的物業工作。

以下，就讓我們一起來看看同樣身為妻子和媽媽，有哪些女人的共同心聲吧！

身為「媽媽」的心聲…

當媽以後，你最大的感受就是憋屈，憋屈在一個叫『媽媽』的頭銜裏。我突然感到我已經死了，活下來的是孩子的媽媽。

顧佳在劇中的這段話，想必最能引起眾多媽媽們的共鳴了吧！對於孩子，總是有許多操不完的心，時間久了便越來越顧不上自己，而自生下小孩後別人更是只會稱呼你為「誰家孩子的媽」。

你會比任何時候都軟弱，因為你希望這個世界能對你的孩子寬容一點。 但你也比任何時候都强，無論是委曲求全還是武力求和，你都不希望任何一點傷害落在你孩子頭上。

當家裏的小寶貝被外人欺負時，絕對是許多媽媽們最強大的時候，瞬間就可以變得天不怕地不怕。但回過頭來，你卻又變得如此弱小，因為你深怕這個世界隱藏在各個角落的危險會傷害到你的孩子。

我經常看着孩子，我就在想，他甚麼時候能快點長大，能一個人睡覺、一個人吃飯，能管理好他自己的情緒，能把我還給我。

每個媽媽幾乎都把一整天的精力全部都花在孩子身上，從寶寶整天哭鬧到能獨立自主真的是很長一段時期... 漸漸的許多媽媽們都忘記了自己本來是怎麼生活的，或是有多久連一點點能放在自己身上的時間都放棄了呢？

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身為「妻子」的心聲…

變暗淡的不是婚姻，是人。

過了新婚時期的那些甜蜜及浪漫，很多夫妻的生活都變得乏然無味。該怪罪的不是婚姻，而是雙方。即使是多年的夫妻，在關係上也仍要持續經營，並且相互坦承及信任，這樣感情才能走得又長又久！

都說婚姻是避風港，都想避風誰當港？

在外忙碌過後，家裏成了可以擺脫壓力的避風港，但若雙方都認為對方是那個港，只想避風該怎麼辦呢？適時改變角色、體貼及關心對方，這樣的關係才是夫妻間長久的相處之道。

其實夫妻之間，八成都是平淡日常，只有兩成是大起大落，這兩成要是走好了，就能抵消前面八成的不如意，要是走不好，感情真的很難挽回了。

在夫妻間平淡的生活中總會有些風浪，有時是事業或生活上的不如意、有時是外頭的種種誘惑，面對這些各種可能的插曲，雙方各自如何處理、如何共同面對，便是兩人之間能不能走下去的關鍵了。

看完這些話，真心覺得女人的一生真的不容易～除了做好媽媽的角色，還要細心經營夫妻之間的感情。這部劇能獲得廣大女性觀眾的青睞，或許不僅僅是因為角色有魅力或是劇情好，而是片中描述的都是許多女人生活中，面對這些風風雨雨後的共同體悟啊！

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【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】