渣男與第三者誰較可惡？前夫出軌提離婚　受害者：被傷後要懂覺醒

韓劇《夫妻的世界》和中國電視劇《三十而已》先後引起話題，劇裏的渣男和小三讓觀眾看了氣得牙癢癢。戲如人生，劇裏情節也有可能在現實生活中上演。渣男和小三誰比較可恨？遭到背叛又該如何面對？

「2018年歌神張學友來馬來西亞開唱，那是我期待已久的演唱會，而我也非常幸運地搶票成功。然而，那晚卻以另一種方式成了我一生中最難忘的演唱會。」小美（化名）說道。今年29歲的她是一名廣吿執行員，大學畢業後就隻身從檳城來到吉隆坡打拼，也因此與交往多年的男友展開了異地戀。交往約莫9年，正要步入第十年之際，男友向她提出了結婚的想法。「2018年5月，他突然提出要註冊結婚，並要求我放棄吉隆坡的一切，回到檳城去和他一起生活。」她表示，當時事業正值上升期，就此退下難免不捨。但基於兩人愛情長跑多年，打從心底也希望和男友能修成正果，所以最終仍是辭掉了工作，退掉了住宿，回到家鄉去開始人生新的階段。

「其實，當我還在吉隆坡工作時就發現對方與一名女同事過從甚密。即使他倆的住處並不靠近，女同事卻願意專程繞道載他到市中心喝酒狂歡至凌晨，還貼心地送他回家。既然當時的我們已註冊簽字，加上女同事本身也有男友，我不作他想。殊不知，他竟選在張學友演唱會開場前的5分鐘向我提出分手。期待已久的演唱會，我幾乎是流著淚看完的。」她續道，之後問及對方為何選擇在那時間點向她坦白，他的解釋是，害怕張學友的情歌會讓他放棄分手的念頭。

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演唱會隔天，小美越想越不服氣，凌晨時分開車到男方住所去找他，卻未見人影。決定開車前往女同事住所途中的她一直在心裏祈禱，害怕的畫面千萬別出現。豈料，當她到達女同事家門口，剛巧看見男方的車子駛出，而對方也看見了她的車子。「他知道我瞧見他之後也曾主動聯絡我，卻不承認自己出軌，反而到處對身邊的親友說我要悔婚，把責任全都推到我身上。」當時的她的確陷入了深深的自我懷疑，是否自己不夠優秀才會讓對方決定放棄？

其實，男方不忠早有前科。早在雙方求學時期，她就曾收到一位女孩發來的對話證據，裏邊都是男方和該女子的曖昧聊天記錄。只因她愛著男友，所以選擇一而再，再而三地原諒。江山易改，本性難移，既然男方這次主動提出離婚，她也認為沒必要繼續糾纏。因此，2018年5月註冊的兩人，在同年9月正式離婚。離婚後的2個月就聽聞男方帶著「新女友」到處介紹給身邊的親朋好友，正式公開戀情。隔年年頭，女方誕下了寶寶。

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清楚自己的需要 尋找共同成長的人

「雖然這是刻骨銘心的一次經歷，但也讓我徹底覺醒。」小美分享，離婚之後的她除了重新回到吉隆坡就職，為了不讓自己再次萌生自我懷疑和自我否定的想法，她把時間都用在自我增值上，像是看書、運動和熱愛工作等，她也成功地在8個月內成功減重20多公斤，讓自己保持良好和健康的體態。

「我認為，很多女生被劈腿後似乎都會先責怪自己不夠優秀而漸漸產生自卑心理。所以我除了不斷自我提升，也提醒自己不要害怕一個人。一個人看電影或旅行，都是一種學習和享受，人們當然可以成群結伴地去，但也沒必要因獨自去做而感到可悲。在和某人交往前的你，不是也一樣過得很好嗎？」小美說道，倘若日後有機會展開新戀情，再次經歷談婚論嫁時，或許會更深思熟慮，但也一定更清楚自己需要什麼。

「伴侶不只是陪在身邊的存在，而是一個能夠與自己共同成長和懂得互相尊重與理解的人。同時，也不要為了迎合對方而隱藏真性情或選擇不適合自己的造型和形象等，真正喜歡你的人不會在意這些。」小美續道，一旦下定決心和心儀對象吿白並正式在一起後，就要為自己的決定負責任，而不是感情淡了以後就拋棄。渣男和小三，只要一個不給予機會，一個不乘虛而入，一段感情當中也不會有被害者。

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網民說：渣男比小三更討厭

《夫妻的世界》和《三十而已》中的渣男和小三一度登上熱搜，雙雙皆為一段感情裏的破壞者，網民們對兩者卻抱有不同的態度。本報早前在面子書拋出「渣男和小三，你更無法接受哪個？」的問題與讀者互動，且來看看他們怎麼說。

Matcha Liam：如果要從中選擇我會選渣男，可是世界上的誘惑本來就很多，所有男女都有「潛力」成為渣男和小三，但這主要還是源於他們所做出的選擇。倘若男人可以抵擋外來的誘惑，堅守在原有的伴侶身邊，那他就無法成為渣男，女人也一樣，不去招惹或介入他人感情也就沒機會成為小三，只要是忍受不住誘惑的人都不該被接受。

Jess：渣男小三都可恨，但如果僅有一發子彈，我會對準渣男。就像銀行開業不是為了被搶劫，出軌的發生也是因為渣男渣女經不起誘惑。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：前夫為小三提離婚 徹底覺醒 自我增值】