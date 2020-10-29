Rain被喻韓國「寵妻狂魔」，早前邀請好友權相佑到其YouTube頻道暢談生活中的瑣碎事，但最後竟演變成Rain與權相佑兩人透露夫妻生活的放閃特輯，而權相佑與孫泰英相愛12年的感情，羨煞不少旁人。

Rain與權相佑兩人在節目中透露夫妻之間的甜蜜生活。(《시즌비시즌 Season B Season》截圖)

Rain與權相佑不僅是韓媒公認的「愛妻號」，在圈中更是出名愛健身的男星，難怪兩人由出道到現在英俊樣貌依舊，甚至更勝從前。兩人在節目剛開始時便互相比較「誰愛妻子多一點」與「誰最浪漫」時，Rain便即場大曬自己每次早晚出門時，總會親吻金泰希，權相佑聞言立即吐槽Rain說：「親吻這件事不是隨時隨地都做嗎？還需要分早與晚嗎？你是甚麼的教育頻道嗎？」本身說得春風得意的Rain聽到後，便瞬間笑翻，甘拜下風。

權相佑在2009年做客MBC綜藝節目《黃金漁場-膝蓋道士》時透露與妻子孫泰英結婚原因與感受。(《黃金漁場-膝蓋道士》截圖)

談到同為圈中情深款款的暖男，相信也少不了權相佑的份兒。權相佑與同為演員的孫泰英於2008年結婚，雖然當時兩人被爆出只相戀約9個月便決定閃婚，媒體甚至指兩人是奉子成婚，但權相佑在2009年做客MBC綜藝節目《黃金漁場-膝蓋道士》時透露：「懷孕不是意外情況。我原先就計劃結婚，並做了一定的打算。我們是因為相愛而結婚，並不是因為有了孩子才結婚。 」

【按圖看】權相佑更在節目上透露自己與孫泰英相戀的過程，如韓劇般浪漫與曲折，權相佑３大舉動相信感動不少女生，難怪抱得美人歸：

+ 5 + 5 + 5

權相佑與孫泰英結婚12年，婚後育有一對可愛子女，但兩人仍會抽空出單獨約會。(sontaeyoung_official@IG)

權相佑與孫泰英結婚12年，婚後育有一對可愛子女，兩人早期更以夫妻檔的身份出席不同的品牌活動，幸福樣貌全印在兩人的表情與互動上， 兩人多次在螢幕上對彼此說出鼓勵與話，亦不避諱在媒體訪問中侃侃而談雙方的感情生活，看出他們感情比起剛相戀時還來得甜蜜。

女藝人一旦身纏緋聞就會很痛苦，所以只能選擇秘密交往。 權相佑

【按圖看】權相佑與孫泰英保養得宜，看二人近照都不像真實年齡：▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

婚後避拍愛情戲 改變戲路顧及妻子感受

權相佑是韓媒公認的「愛妻號」，孫泰英亦不時在網上發布與權相佑的甜蜜照。(sontaeyoung_official@IG)

婚後的權相佑亦為了孫泰英轉變自己的演路，由從前大多數接拍愛情戲，到現時主力接拍喜劇與推理劇題材，明顯地可看見權相佑是顧及孫泰英感受。而權相佑當年被傳媒問到新婚後的感想，他直言：「現在的婚姻生活實在太幸福了！在真實的婚姻生活和有着自己深愛的人，對詮釋感情戲有很大幫助，愛情和勇氣也促使我走進了婚姻。」

直到現在兩人結婚12年，權相佑與孫泰英也會趁著孩子上學後去約會享受二人世界，為婚姻帶來更多的新鮮感，而兩人即便多忙也會為對方預留時間，互相分享傾訴來維持愛情的熱度，也難怪兩人到現在感情生活幸福美滿，羨煞旁人。

【按圖看】權相佑與孫泰英日常的甜蜜幸福照▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

同場加映

▼▼▼【按圖看更多娛樂圈的愛情故事】黃智雯曾揭前度出軌即分手 與現任相愛8年少傳緋聞：曖昧很煩▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

▼▼▼【按圖看更多】醜女遭白眼只求「常人臉」 整容後如混血明星際遇從此扭轉？-泰國女生Bird Sukanya進行矯形的過程，與整容後的樣貌進化歷程▼▼▼▼▼▼