SOGO 週年慶現進行得如火如荼，各大美妝品牌不斷推出極大折扣優惠套裝，很多女生看見「極抵優惠」便不假思索瘋狂入手化妝品與護膚品，但除了花費大量金錢購入各種面霜、抗老精華或依據明星分享的好用物來維持好膚質外，懂得挑選適合自己膚質的保養品、維持良好飲食與生活習慣，也同樣是防止臉上出現皺紋與預防皮膚老化關鍵的因素之一。

書本《吃出好肌膚的營養學》由畢業於哈佛大學醫學系的皮膚專科醫生吳慧娜（Dr. Jessica Wu）著作，當中講解很多如何保養與令皮膚變得更好的方法。(heytammybruce@IG)

書本《吃出好肌膚的營養學》（Feed Your Face）作者吳慧娜（Dr. Jessica Wu），是畢業於哈佛大學醫學系的皮膚專科醫生，指出年輕人擁有更無瑕的膚質、熟齡女生能保有不超齡的好膚質，優雅地老，其實要做到上述所說並不困難，只需要在日常生活中按照Jessica Wu所建議的六個「抗老」小tips便可以輕鬆養出好肌膚。

【按下圖看】皮膚專科醫生吳慧娜（Dr. Jessica Wu）所建議的6個日常「抗老」小tips▼▼▼

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皮膚專科醫生吳慧娜（Dr. Jessica Wu）除了在書本提及6個日常「抗老」小秘訣之外，她亦分享不少人忽略的護膚謬誤，例如：膠原蛋白類的乳霜能撫平皺紋大都是假的，因膠原蛋白分子大於皮膚毛孔，無法給身體直接吸收，只停留在皮膚表層，但膠原蛋白類的乳霜卻有極佳的鎖水與補水力；選用礦物粉底可吸收過多油脂與加強防曬乳的係數；護膚品應重質不重量，看護膚品成份選擇最為重要，所以女生想要抗老凍齡也需要日常生活各方面的配合。

以下筆者便為大家整合近期新推出或熱賣的抗衰老保養品，當中一款的抗老精華更利用益生菌能量與生物技術，為皮膚帶來高度保濕及抗皺效果，相信值得入手一試呢！

【按下圖看】近期新推出或熱賣的「抗老型」保養品▼▼▼

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