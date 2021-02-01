渣男技倆「欲擒故縱」為何不敗？心理學解釋捉摸不定令女人更愛纏

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-01 12:23

最近有一些男性朋友和我反映，為什麼盡其所能的對女孩子好，收到的結果卻是無聲的好人卡。反觀他的情敵，對女孩子愛理不理的，高興的時候說幾句甜言蜜語，不高興的時候冷淡如冰，女孩子卻很吃這套，像個哈巴狗一樣，纏住不放。

又有一些男性朋友和我反映，為什麼他的女朋友最後選擇和渣男在一起? 他第一眼就知道那個男生是渣男，絕對靠不住。反觀他對女朋友又好又體貼，天熱的時候請她吃冰，女朋友累時幫她搥背。為什麼最後選擇的不是他，而是渣男？

俗話說: 「男人不壞，女人不愛」。難道現在世風日下， 渣男當道嗎?

暖男之所以魯，渣男之所以夯

其實渣男最常用的伎倆就是「欲擒故縱」，欲擒故縱就像是貓咪一樣，高興的時候窩在你身邊撒嬌，不高興時對你揮之即去，總是捉摸不定，可是主人還是愛他愛得要死，甚至稱呼自己為「貓奴」。

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蔡格尼克效應

其實欲擒故縱就是心理學的「蔡格尼克效應」。所謂的蔡格尼克效應是指人天生有一種辦事有始有終的驅動力。對於已經完成的工作，因為動機已經獲得滿足了，所以很容易忘記；對於尚未完成的工作，大腦處在一種緊張的狀態，希望趕快完成，所以在心裡耿耿於懷，導致印象深刻。

大家應該常有這種經驗，考試的時候，很容易答出問題的考題，很快就會忘記那題內容是什麼，相反的，絞盡腦汁才想出答案的考題，甚至想了很久都不會的考題，會非常印象深刻，這也就是「蔡格尼克效應」。簡單來說，就是人們對於尚未處理完的事情，比已經處理完的事情更加記憶深刻。

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蔡格尼克效應的小故事

一位大作曲家非常喜歡賴床，作曲家的妻子為了使丈夫起床，便在鋼琴上彈出一組樂句的頭三個和弦，故意剩最後一個和弦不彈完。作曲家聽了之後，輾轉反側，終於不得不爬起來，彈完最後一個和弦。利用心理作用，逼使他在鋼琴上完成在腦中早已完成的樂句。

得不到的，永遠在騷動，「欲擒故縱」就是蔡格尼克效應

欲擒故縱就像是未完成的一首樂曲，明明快要彈奏完了，卻在結尾時停住，留下一個伏筆，引來好奇的心理。很多戀愛達人也是一樣，不要太快就把全部的自己呈現在對方面前，也不要每天都熱情如火，偶爾要懂得吊人胃口，偶爾也要冷淡一下，讓對方感到反差，反而對你更加好奇。

因為得不到的，永遠在騷動。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：愛幻想的冠寶，原文：【怪奇心理學】渣男之所以不敗的秘密 !】