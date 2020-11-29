【心理測驗】總遇上錯的人? 你未來另一半是控制狂或「裙腳仔」?

談情說性
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每個女生，小時候總會幻想過未來「白馬王子」的模樣，想着將來的那個他會如偶像劇男主角般完美，外表又高又帥，性格溫柔貼心。當真正開始拍拖時，身邊那個往往「不似預期」， 你的擇偶條件他每一樣都不符合，外表宛如走樣版本的韓劇男主角，不細心更不時惹你生氣，但你卻依然捨不得離開他。

小時候幻想的白馬王子未必會真的出現。（《金都》劇照）

愛情很盲目，俗套卻說得中肯，「盲目」有時是故意為之，為了所愛之人，你願意放下過往的一點自我。有些女子在職場上是女強人，氣勢強得讓所有人都避而遠之，面對另一半，她卻甘願成為小女人；有些女子為了負評另一半的不安，願意交出手機密碼、時刻報告行蹤，有人覺得愛情就是這樣，互相願意退一步。有人卻覺得這些是將就，真愛該讓你毫無顧忌做自己，不需改變，他就是愛你原本的模樣。

愛情的本質到底是改變還是堅持自我？人人定義不同。（《分手100次》劇照）

到底你未來的另一半是哪種類型？即做以下心理測驗，找出答案。

假設你到歐洲旅行時碰上扒手，你覺得失去以下哪樣會讓你覺得心情最差？

A.鑰匙

B.護照

C.現金

D.手機

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