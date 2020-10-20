【心理測驗】單身好還是拍拖好？世界上或許不少事都有「標準答案」，永遠都沒有既定答案。身邊卻有些女生，一旦失去愛情支持，就仿如失去依靠，無法獨立。你又是這種人嗎？

有些女生不拍拖就感覺不自在。（《當你沉睡時》劇照）

有些女生彷如「拍拖成癮」，前度多到數不清，幾乎每一段戀情都是「無縫接軌」，剛與前任分手，還未來得及整理思緒，便隨即投入新戀情。有時候，她們也分不清自己到底是寂寞想找人陪還是真的喜歡對方。每次她們「失戀」時，聽她們訴苦都覺份外無奈。即做以下心理測驗，你能享受拍拖，也享受獨立嗎？

如果你擁有跟魚溝通的超能力，你最想問魚以下哪條問題？ A.「常喝水會不會感覺很飽？」 B.「眼睛常打開會覺得累嗎？」 C.「在水裏生活會冷嗎？」 D.「游來游去累不累？」

▼▼▼點擊即看測驗結果，你有否拍拖成癮？▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

享受拍拖、獨處以外 有更重要的事？

要是你覺得一旦不拍拖，就仿佛渾身不自在，多渴望被愛、被照顧的感覺，只要一拍拖就變回小孩，完全依賴另一半，漸漸覺得沒了對方就不能生存下去。有些女生卻剛好相反，或許因為過去受過情傷，即便遇上情投意合的對象，她們也不敢踏出第一步。即使對方主動追求，她們也無法卸下心防接受對方。久而久之，甚至為自己的心築起一道墻，不再相信自己有被愛的權利。

我們在未知的愛情面前，多是既盼望又帶有一絲恐懼，能學會享受愛情與獨處同樣重要，但緊記別要走不出過去陰霾，錯失美好姻緣。

▼▼▼延伸閱讀▼▼▼

覺得與另一半看不到將來？可能是Timing不對，點擊看12星座男想婚時機==>

+ 18 + 18 + 18

髮色反映擇偶條件，選擇喜愛的髮色，找出你的理想對象==>