世界各地風土人情迥異，自然當地帶有性暗示的説法也各有特色！無論是外出旅行還是移民他國，難免會有艷遇。瞭解各國人有趣的性暗示説法，不僅能幫助認識當地文化，還是一個保護自己的途徑。女生們在異國他鄉千萬別沒頭沒腦地被陌生人欺騙，立即了解各國大不同的性暗示！

別傻傻答應了別人的性要求而不自知，女生必學各國性暗示説法！(《雖然是精神病但沒關係》劇照 )

韓國

韓流在香港盛行，吸引不少迷妹們去韓國「朝聖」，在路上遇見身材魁梧又帥氣的Oppa說想要和你一起去香港，邀請你回家吃拉麵，原來暗藏這個意思？！

在韓國有哪些性暗示説法？（tvndrama@FB）

#1 要來我家吃拉麵嗎？

相信這是大家聽得最多的一種説法，事實上許多韓劇中都有出現過這句說話「要不要來我家中吃碗拉麵才走？」，因此最為人熟知。大家都知道這可不是單純的邀請，而是充滿曖昧成分的性暗示，在韓國邀請異性來家裏吃拉麵，孤男寡女共處一室，最後吃的應該不是拉麵，而是把對方吃掉吧……

韓國人眼中「一起食拉麵」大有可能不是單純的邀請。（SBS@FB）

#2 我想和你一起去香港！

沒想到「香港」也能成為韓國人的性暗示暗號吧？對於韓國人來説「香港」可以代表高潮，這也是韓國人公開的秘密。香港對於韓國人來説是一個繁花似錦的大都市，聲色犬馬，紙醉金迷，日夜也十分精彩。在韓國人口中的「我去香港了」也可以解讀成「我高潮了」；「帶你去香港」可以暗指「給你高潮」。因此香港女生在韓國遇見「Oppa」說想要和你一起去香港，要小心背後別有用意喔！

香港在韓國人文化中竟然可以代表高潮？（Chi Lok TSANG/Unsplash）

韓國其他「性暗示」解說：（點閱下圖查看）

日本

#1 一起休息一下？

和男生約會後，若對方邀請你想要一起休息，通常就是性邀請。日本有許多愛情旅館「Motel」，在愛情旅館休息的話，還能做甚麼呢？

日本真的有很多愛情旅館呢！（《狼少女與黑王子》劇照）

# 2 要來我家看貓嗎？

害羞的日本人會用委婉的方式邀請心儀對象來家中作客，不只是貓貓，若有飼養其他寵物，都可以當成與對方進一步發展的藉口，同時動物也能讓對方放下警戒心，引異性入屋作進一步行動。

日本人邀請心儀對象來自己家玩寵物，其實是想「壞壞」？（《旅貓日記》劇照）

日本其他「性暗示」解說：（點閱下圖查看）

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