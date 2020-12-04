李亞鵬和王菲的愛情曾經轟動一時，當初李亞鵬為了追求王菲不顧一切，兩人結婚生女成家，卻最後仍難逃離婚魔咒各奔東西。不過在離婚後，王菲和謝霆鋒復合，而李亞鵬近日也迎來了新戀情，更等不及向全世界宣告示愛，隔著屏幕都能感受到他和女友熱戀的甜蜜氣息。

李亞鵬和王菲於2013年離婚。(《楊瀾訪談錄》截圖)

李亞鵬新戀情曝光微博宣佈「在一起」

李亞鵬和王菲離婚的7年間，期間也傳出不少戀情緋聞，但是卻從來沒有一段戀情浮出水面，不過最近微博瘋傳一條短片，當中的男主角就是李亞鵬和他的新女友，短片中兩人互相依偎，李亞鵬更誠摯地向一旁的人宣佈他們「在一起」，更默默地牽起身旁女孩的手，十指緊扣，而女孩也嬌羞地靠在李亞鵬的肩膀上，兩人甜蜜的行徑恍如一對陷入熱戀中的情侶。隨後微博還有不少照片看到二人如膠似漆的身影，不管李亞鵬去到哪裏，都會珍而重之地牽著女孩的手，彷佛向全世界宣佈他再次戀愛了。

李亞鵬的新女友被曝光，是一位年齡小他19歲的彝族美女，氣質和美貌一點都不遜色於前幾任戀人。（TheLancet-Vivian@微博）

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李亞鵬新歡相差19歲 高冷氣質被指神似王菲

李亞鵬新女友擁有古典美貌，名字為海哈金喜，今年30歲，是中國彝族姑娘，畢業於中央戲劇學院，曾經拿下世界小姐中國區超模冠軍。在她和李亞鵬的戀情曝光之後，她也隨之成為網絡間熱議不斷的人物。年輕貌美的海哈金喜除了是模特兒之外，也是一名演員，有網友表示，一看到影片中的海哈金喜就知道為何李亞鵬會愛上這個小他19歲的女孩，她和李亞鵬過往的前度，以至是像王菲一樣，渾身散發著不食人間煙火的純淨氣質，不同於現今充斥社會的人工美人，自帶一種文靜靈氣的美感，是越看越有韻味的類型，充滿個性。

▼▼▼【李亞鵬新歡氣質神似王菲?】▼▼▼

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李亞鵬與所有前任都能保持好友關係 被稱「中國最佳前夫」

李亞鵬在過去曾經有過幾段轟動的戀情，從影后周迅到歌后王菲，每一位都是神壇級的人物，但是卻偏偏都情陷這位外表敦厚的「傻小子」，到底他的魅力在何處？周迅曾經在《21世紀環球報道》採訪中説過：「拍《射雕》遇到了李亞鵬，我才發現他居然滿足了我小時候對於一個男性的所有幻想，成熟、胸懷寬廣、而且勇於接受挑戰。」兩人當時被多次拍到約會卻不承認戀情，最後雖然分開，但卻能成為知己好友。

李亞鵬和王菲的愛情曾經轟動一時，兩人婚後育有一女李嫣，結婚8年最後和平離婚。（一號立井@微博）

之後，李亞鵬又遇到了王菲，為了追求王菲，他曾經推掉自己所有工作陪伴對方巡演，事事體貼入微，王菲自然被他的真誠打動，兩人在一起之後，他被外界稱「軟飯男」也依舊不為所動，有指他總是對王菲千依百順，即使最後兩人離婚收場，但李亞鵬不但對王菲和前夫的孩子竇驍童依舊視如己出，也沒有一絲怨言，只是一句祝福：

我要的是一個家庭，你卻注定是一個傳奇。懷念十年中所有的美好時光。愛你如初，很遺憾，放手，是我唯一所能為你做的。希望你現在是快樂的，我的高中女生。 李亞鵬微博

李亞鵬有過多段戀情，雖然最後都是分手或離婚收場，但是他卻能和前任成為知心好友。（一號立井@微博）

李亞鵬和過去幾任情人最後都能成為像家人一樣的摯友，正正打破了「分手後不能做朋友」的説法，即使到現在，他和周迅、王菲也會相聚，像好友一樣互相關心，維持良好的關係，難怪被網友稱為是「中國最佳前夫」。未知今次李亞鵬與小19歲的彝族女友海哈金喜的父女戀，又能否有個圓滿結局？

▼▼▼【圈中不乏修成正果的父女戀？】▼▼▼

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在婚姻中最幸福的年齡差距是......

現今世代不乏姐弟戀、父女戀，甚至是爺孫戀等，那麼到底多大的年齡差距，在婚姻中最幸福呢？英國巴斯大學（University of Bath）的Emmanuel Fragniere教授就曾經對於婚姻最佳的年齡差距進行了研究，當針對1534對夫妻進行調查。結果顯示，男方和女方若果年齡相差5歲以上，這樣的組合最不容易發生摩擦，離婚率也更低，約為其他婚姻的6分之1。另外芬蘭圖爾庫大學（University of Turku ）的Samuli Helle教授更表示，年齡差距15歲以上的夫妻生育的子女最多，而且婚姻美滿的機率更高。

研究指出，男方和女方若果年齡相差5歲以上，這樣的組合最不容易發生摩擦，離婚率也更低。(unsplash@bhoogenboom)

資料來源：newscientist、royalsocietypublishing