有「涷齡女神」之稱的張韶涵最近就在小紅書上分享了自測駝背的「三角形站姿法」，立即引起熱話。張韶涵分享說，很多人長年都有站姿不良及體態問題卻不自知，令「駝背」問題日益嚴重，身形看來顯得虎背熊腰！

張韶涵有著「涷齡女神」之稱，擁有一張童顔「娃娃臉」。(angela_zhangshaohan@IG)

張韶涵小紅書「三角形站姿法」引熱話

張韶涵早前就作客內地當紅網紅「深夜徐老師」的頻道，並現場教導大家一招「三角形站姿法」，讓女生們可以快速檢測出自己有沒有駝背，並同時糾正站姿不正確的問題，改善女生的體態。

張韶涵表示很多女生明明四肢纖瘦，但是看上去卻給人臃腫、虎背熊腰的感覺，很有可能是因為平常走路或者站著的時候，駝背或者姿勢不良所造成，不單影響體態外觀，更有可能會存在健康隱憂。張韶涵更指不自覺駝背或者站姿不正確的話，亦會導致出現小腹突出問題，形成假肚腩

▼▼▼【張韶涵自測有否「駝背」方法】▼▼▼

▼▼▼【張韶涵 「三角形站姿法」正確站姿3大重點】▼▼▼

今年38歲的張韶涵擁有一張「最強童顏」，出道至今外貌變化不大，狀態依舊像少女一樣，如今更蛻變成成熟又有氣質的女人。張韶涵的凍齡美貌讓不少人感到難以置信。除了擁有一張天生的娃娃臉之外，身材嬌小的張韶涵多年一直維持纖瘦苗條的身形，但是她坦言年輕時的自己無甜不歡，很喜歡吃甜品，甚至到了上癮的地步，因此即使瘦削的她也會有雙下巴，不時上鏡還會有浮腫的狀況，因此她決定戒糖，並對自己的身材進行嚴格管理。

張韶涵出道至今變化不大，38歲的她增添了不少成熟女人味。(angela_zhangshaohan@IG)

▼▼▼【38歲張韶涵擁有「最强童顔」，出道至今零走樣？ 】▼▼▼

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張韶涵嚴格管理身材 練成誘人馬甲線

身高只有158cm的張韶涵身形嬌小而且十分纖瘦，但她卻依然堅持運動，還會定期找健身教練進行肌肉訓練、重訓等，去改善自己的身形，讓身體線條變得更完美，除了追求完美體態和健康的身體之外，張韶涵希望借此來督促自己不能鬆懈，健身和訓練可以讓她的生活變得規律，並保持在固定的節奏和最好的狀態。

張韶涵雖然身材纖瘦，但是卻依然會運動、健身，幫身體塑形，讓線條更好看。(angela_zhangshaohan@IG)

張韶涵表示女生透過運動、食療和規律的生活作息，就可以擁有健美的體態和健康的心境，而且健身還可以緩解壓力，讓人變得更精神，人也會變得更加自信。她強調自己凍齡的其中一個原因就是因為堅持運動，保持年輕活力，而運動後也可改善睡眠質素，所以勤做運動就是保持青春美麗的不二法門！

▼▼▼【張韶涵５分鐘懶人居家瘦身運動】▼▼▼

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▼▼▼【張韶涵擁有誘人馬甲線，身形嬌小卻不輸高挑女星？】▼▼▼

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