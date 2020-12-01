樂壇天后容祖兒（Joey）最近在小紅書上分享了她出道20多年從來，上妝不卡粉的秘訣。容祖兒表示她是屬於乾性皮膚的關係，以前化妝的時候也會出現不上妝、卡粉的情況，後來請教了她的化妝師之後，終於找到了上妝又貼又滑的秘訣，更分享了她自己最愛的5大護膚好物。出名皮膚好的容祖兒，多年來累積的美容心得一次過公開！

容祖兒（Joey）表示自己出道20多年，也被化了20多年妝，因此也可以説得上是一個化妝專家。（yungchoyee@IG）

容祖兒表示自己出道20多年，也被化了20多年妝，因此也可以説得上是一個化妝專家。容祖兒指初期自己不太會化妝的時候，底妝也不時會有卡粉、脫妝的問題，後來經過化妝師的指點之後，才知道脫妝的原因是妝前皮膚的滋潤度不夠，才會導致卡粉的問題出現，另外上妝的工具也很重要，想要底妝又貼服又持久的話，原來你的上妝工具必須要夠「濕潤」。以下就一起來看看容祖兒出道20多年，上妝不卡粉的秘訣是什麼吧！

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容祖兒（Joey）推介：秋冬保濕護膚5大神器

容祖兒坦言自己因為是乾性皮膚的關係，全身的皮膚都很容易乾燥，特別是在冬天的時候，甚至會有脫皮、痕癢的困擾，因此保濕和滋潤對她來説就很重要。容祖兒在小紅書推薦了她在冬天時，不可或缺的５大護膚神器給大家，這些都是她自己用過後經常回購的護膚品，希望能幫助到各位同樣收到乾燥皮膚困擾的女生們！

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