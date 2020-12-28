【12星座】2020年即將完結，新冠肺炎疫情重創下的一年，很多人都期望迎來全新的2021年，從頭開始有個好開始。除了希望疫情完結，相信很多女生都很期待來年自己的愛情會出現新的轉機或者改變，現在就為大家公開2021年12星座的愛情運勢，看看自己有沒有機會脫單或更者更進一步的機會吧！

2021年即將來臨，12星座來年的愛情運勢如何，到底有沒有機會成功脫單呢？（《Start-Up》劇照）

來自倫敦占星學院的著名講師Stellar老師，早前作客内地網絡節目《星座呦呦秀》，為大家公開了12星座在2021年的愛情運勢。她表示金星作爲為愛神維納斯，每年都會轉動12星座，因此每個星座在2021年都會有桃花運最旺盛的一個時間點。

人馬、雙子、金牛和天蠍座：小心愛情危機

12星座誰最易和伴侶有分手危機？（《原諒他77次》劇照）

在2021年會有幾個重大事件影響這某些星座，例如人馬座、雙子座、金牛座和天蠍座在來年需要更謹慎地去處理和伴侶之間的關係，很容易會有情緒爆發的危機，甚至感情會亮起紅燈，因此要特別注意。另外水瓶座、雙子座和天秤座就要留意人際關係方面，在結識新朋友或者發展新關係會有一定的阻礙，要小心避免在某些月份行事。想要知道自己桃花運最盛、最有利的時間是什麼，就要留心來年的愛情運程了。

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