【12星座開運顏色】來到2020年的年尾，相信每個人都期盼在新的2021年能趕走霉運，增加好運！想要來年更加得心應手，在愛情、職場、家庭上有新轉機，就要留意2021年屬於自己星座的幸運顔色是什麼了！

2020年即將完結，想要在新021新的一年可以財運、好運滾滾來，就要選對屬於你的幸運顔色！（choisaaaa@IG）

2020年對全世界來説，是一個很艱苦的年份，除了疫情之外，每個人在工作、愛情、家庭上也有各自的困難，因此對於新一年，大家總是會有很多的期盼，祈求來年會有好運到來。現在就為大家公開12星座在2021年的運程和開運顔色，在來年為自己招來好運！

不過要每天都穿上幸運顔色的衣服，似乎不太可能，建議大家可以利用每天都隨身攜帶的銀包，在新的一年把幸運顔色隨身而行。除了有「送舊迎新」的好意頭之外，還可以為自己招來財運和人氣，轉換新氣象，分分鐘還會迎來桃花運也説不定啊！

▼▼▼【12星座2021年運勢及開運色銀包！(按圖即看)】▼▼▼

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