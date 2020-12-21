【《香港愛情故事》大結局】《香港愛情故事》自開播以來，大受觀眾歡迎，大結局即將播出，不知羅天宇與龔嘉欣飾演的新婚夫婦可成功「上車」？由龔慈恩與白彪飾演的老夫婦，演活「相愛容易相守難」，又可重修舊好？

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《香港愛情故事》自開播以來，大受觀眾歡迎，羅天宇與龔嘉欣飾演一對「貼地」情侶，公屋出身，為生活「更上一層樓」而苦惱。劇中更不人乏「絕核」又殘酷的精警對白，既不能改變樓市，但能娛人自嘲，也算是一種修行吧？

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「你再等下去，等到她收經也買不到樓」

買樓如「生仔」，女人不能等？

劇中的經紀一句抵死地說到：「你再等下去，等到她收經也買不到樓。」後來又加上一句：「到你女兒出生，女兒都收經也買不到。」

《香港愛情故事》大結局｜凱琪（龔嘉欣飾）上車夢碎？（《香港愛情故事》劇照）

劇名《香港愛情故事》，改為《香港買樓故事》也不為過，卻是許多香港情侶的寫照，愛情不能沒麵包，情話不能不說「買樓」。《香港愛情故事》劇情提到，子朗（羅天宇飾）與凱琪（龔嘉欣飾）面臨撻訂危機，為了首期而四出張羅。子朗不忍父親為了自己而低聲下氣向親友借錢，主動放棄買樓計劃；而凱琪一直堅持，二人更為了買樓而首次吵架。到底，為何置業是人生必需？為何女人買樓如生小孩，要及時？生育即使是生理考量，尚可理解；若買樓是心理不安，為了未來安樂蝸而鬧得當下如此不安樂，到底值不值？

每對愛侶的結局都不一樣，一樣的是我們都曾在愛情中迷失過。（《香港愛情故事》劇照）

愛情中可能迷失 別勉強把安全感說是愛

當朋友成家立室的漸多，席間的話題忽然狹隘，先好奇想不想結婚，後來追問會不會買樓。《香港愛情故事》中， 羅天宇飾飾演的子朗不禁有感而發，覺得結婚似是樓的附屬品。到底結婚是為了甚麼？是覺對方天下無雙，還是覺得對方能負擔首期？前者或後者，不過各取所需，但最怕有人勉強把安全感說成是愛，當然難以求仁得仁。

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