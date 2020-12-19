【戀愛迷思｜男共女的事】曖昧對象或前度「已讀不回」，消失好一陣子，卻又突然出現，應否回應？

愛情如探戈，一進一退那曖昧遊戲才吸引，無奈是總有人走了拍，神秘地「已讀不回」。正當你也決定離場丶不再糾纏之際，他／她們又會突然回轉。這種借屍還魂似的戀情，就是網絡新詞－「Zombieing」。

網站Primemind給「Zombieing」下定義：「那個你曾經十分在乎的人，突然在你生命中消失了一陣子後，卻突然回轉。不是突然傷心失意，找你傾訴，就是感覺隨意地在社交網絡上跟你打招呼。」（《是但求其愛》劇照）

過氣心儀對象突然回轉 那是因為⋯⋯

那可以是突然失去興趣的曖昧對象，也可以是那過氣前度。誰人也好，他／她曾經「已讀不回」，曾覺得沒有你的生活好一點，讓你苦苦等待好一陣子，甚至還令你突然化身偵探，追查網路上的蛛絲馬跡，心想他／她是否早已另結新歡，因此忽然疏遠。這等話題我們都不陌生，時時作旁觀者安慰友人，總是說：「主動一點也無妨，可也要知進退，對方真有心思，何用你花如此力氣。」終於瀟灑離場，對方卻又突然回轉，那是為甚麼？

那個曾經愛過的人，明明已置你於不顧，卻又突然回來，痛恨自己軟弱想「原諒」對方？先弄清對方心理。（《男排女將》劇照）

根據Today的報導，交友中介Smart Dating Academy的創辦人Bela Gandhi就為這戀愛心理作分析：

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不過，你明明知道借屍還魂，哪有血肉之心，可還是一會一個勁兒地再次投入丶配合他／她演一場爛劇，似林夕寫到，愛情可愛，就是在於束縛與糾纏吧？

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參考資料：Today

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