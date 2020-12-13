執屋｜港女居屋比公廁污糟？卑微求可同枱食飯　3原則減無用物品

ViuTv新節目《執屋》就邀來雜物諮詢師阿橙，與主持人英健朗（小占）及王頌茵（Kathy仔）到訪不同單位，幫忙整理家居。一家三口的溫馨之家，竟比公廁還污糟？

日本收納女王近藤麻理惠與Netflix合作的節目，大受歡迎，人人以「spark joy (怦然心動)」為指標丟棄舊物。但要是你是個念舊的人，又或對雜物留在家才有安全感，恐怕十件物品九件「spark joy」也令人實在頭痛。時興斷捨離，香港也有新節目《執屋》，首集到訪的是Jessie與爸爸及男友同住的個兩房一廳的居屋單位。

▼▼▼點擊看「90後港女」的家，竟被主持人稱為「污糟過公廁」？最後附上「執屋」前後的對比圖▼▼▼

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雜物諮詢師 3大原則減少無用物件

節目中所邀請的雜物諮詢師阿橙，比起收納物品，她更着重減少物品。因此，在節目中，她也分享整理物品三大原則，減少無用物件。

▼▼▼點擊看雜物諮詢師收納貼士，物品分3類快速丟棄無用物品?▼▼▼

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阿橙研究減物，不少日本IG帳戶就主張不同聰明收納方法，用盡家中「死角」：

▼▼▼點擊看如何用盡「死角」，10招「善用角落」收納方法▼▼▼

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▼▼▼點擊看電線原來可以這樣收▼▼▼

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