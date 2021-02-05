撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-05 22:00

做愛之後，如果另一半瞬間倒頭大睡，會否令你感到心情瞬間跌入谷底，剛才的浪漫愛意一下子蕩然無存 ？原來做愛之後的「後戲」對於情侶日後的性生活、健康與感情都有莫大影響！

伴侶完事後倒頭大睡是否會讓你感到很掃興？原來「後戲」對於性生活也有很大影響！（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

性愛過程中很多情侶都很注重「前戲」，但是原來事後的「後戲」也極為重要。完事後的每一步，可能都會對伴侶之間的感情有很大影響，甚至還會影響身體健康！美國性健康協會大使，以及性愛研究專家 Sunny Rodgers表示，很多情侶都會忽略了性愛過後的舉動，除了倒頭大睡之外，其實每次性愛之後都要注意私處的清潔，還有伴侶之間的溝通，這樣才能享受每一次的翻雲覆雨，讓性生活更和諧。

如果只注重過程中肉體交融的快樂，事後卻不顧對方感受的，那這位男生並不是一位理想的對象，事後也能溫柔對待女生的男生，讓女生感到被愛，才是真正的好男人。

性愛專家指做愛之後千萬不要倒頭大睡，要做好私處的清潔，才不會引致婦女病的出現。(《春嬌救志明》劇照)

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