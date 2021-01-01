【12星座】一段持久的戀愛關係，除了相愛之外，穩定又合拍的性生活也非常重要，想要知道對方在性事方面有什麼癖好或者習慣，其實從星座也可以看得出對方的性愛小秘密！

12星座各自有不同的性愛習慣，想要在床上征服對方，就要好好瞭解對方的「性」趣了。（《多功能老婆》劇照）

日本成人用品品牌TENGA早前就和日本著名的星座老師KATAYAMA合作，揭開12個星座的性生活習慣，及喜歡的性生活模式是如何。在床上誰會是讓人欲罷不能的情欲高手，是主動或是被動才好？想要征服對方的話，就要好好了解12星座在床上的「性」趣，再攻陷他的身體吧！

▼▼▼【12星座的性生活習慣及性愛癖好大揭秘！】▼▼▼

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