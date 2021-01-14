很多情侶都會在做愛的時候嘗試不同體位姿勢，享受性愛各種的新鮮感與快感。不過，在花招多多的性愛世界，原來某些做愛姿勢很容易導致腰背受傷，還會影響情侶間的性生活？

有研究發現，原來某些性愛姿勢很容易導致腰背受傷，還會影響性愛的頻率！（《VIP》劇照）

做愛時「這」姿勢最易傷害腰脊！

想要增加性愛時的情趣，除了性玩具之外，不少情侶都會嘗試一些花式招式，向高難度挑戰，但是原來並不是每個姿勢都一定安全。加拿大滑鐡盧大學（University Of Waterloo）曾經進行過一項性愛時的脊椎運動研究，邀請了10對自願加入研究的夫妻，並讓他們以5種不同姿勢進行性行為，同時監測他們的脊椎運動變化，最後結果發現，原來最容易受傷的性愛姿勢竟然是「它」！

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有接近7成的男女會因為腰背痛而減少性行為的次數，影響性生活。（《老師，你不知道嗎？》劇照）

7成的男女會因為腰背痛而減少性行為

另外負責這次研究的第一作者Natalie Sidorkewicz指出，很多有背痛的患者在高潮時候疼痛都會加劇，甚至因為太過痛而會可以避免在性愛中高潮，有接近7成的男女更會因為腰背痛而減少性行為的次數，魚水之歡固然重要，但是也要量力而為，傷及身體最後想要也要不了，才是最痛苦的事情吧！

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資料來源：University Of Waterloo