撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-08 10:57

女人除了害怕變老變醜之外，陰道鬆弛也是致命弱點。坊間更流傳著「做愛做得多，陰道就會鬆弛」，到底事實是否如此呢？陰道鬆弛會對性生活大打折扣？有什麼方法可預防改善？

做愛太多會令陰道鬆弛？這個説法大錯特錯，其實做愛次數與陰道鬆弛的原因並無直接關係！(unsplash@avasol)

經常都會在YouTube上分享性知識的台灣兩性研究專家Dr.She許藍方博士，早前就在影片中指出很多女生都會很擔心的陰道鬆弛問題。除了怕會影響做愛時伴侶的感受，另外陰道鬆弛也會出現漏尿的問題，對於女生來説是很大的困擾。因此她就教導大家3招有效預防和改善陰部鬆弛問題「凱格爾運動」，就連小便的時候也可以順便練習！同時指出陰道鬆弛的主要原因，其實跟做愛次數並無關係？

「凱格爾運動」可以預防和改善陰道鬆弛問題。(unsplash@avasol)

「凱格爾運動」是在1948年由婦產科醫師Arnold Kegel創立，原本運動的目的是為了改善尿失禁問題，後來被引用到預防陰道鬆弛、子宮脫垂等女性治療上。「凱格爾運動」主要功效是透過練習來强化骨盆底肌，學習正確的收縮方式，當肌肉足夠緊實，陰道就會緊致。

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