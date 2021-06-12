高海寧童年照證美人胚子　6步護膚養成少女肌：別忽略最顯老位置

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-06-12 11:00

高海寧（高Ling）性感女神形象深入民心，她在微博公開多張童年照，獲網民大讚，證明從小已是美人胚子。34歲的高海寧經常在小紅書分享美容和穿搭心得，保養皮膚更有獨特秘訣，她更提到，身體有一個部份，一旦出皺紋就最顯老，保養要未雨綢繆趁早做好。

高海寧（高Ling）近年在内地的知名度急升，經常在小紅書跟粉絲互動。（sammkoling@IG）

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高海寧出演內地劇集《三十而已》後，人氣上升，工作愈來愈忙仍保持肌膚亮滑，即使公開素顔也毫不介意，裸肌狀態皮膚仍然白皙零瑕疵，令人驚訝34歲她，如何養出牛奶肌，皮膚如少女，未見細紋、斑點等問題。她曾在小紅書分享自己早上的護膚程序，原來保持好皮膚有獨特秘訣。

高海寧（高Ling）在小紅書分享自己的日間護膚程序，素顔下的她皮膚依然白滑透亮，不化妝皮膚也很好。（sammkoling@IG）

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高海寧注重護膚保養這方面，特別是步入30歲之後，很看重如何抗氧化和抗衰老。高海寧曾指出，乾性肌膚的她在冬天或者乾燥的時候，容易出乾紋，加上步入熟齡肌階段，因此只要有一點細紋出現，她就會十分在意。

她呼籲各位女生們要及早開始抗衰老，更指出很多女生都會忽略頸部的保養，頸紋是最顯老的地方，因此要未雨綢繆，平常護膚也要多注意保養頸部的皮膚！

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