【唐綺陽每週星座運程】雙子要多體諒伴侶　人馬桃花機會多

六星連珠在水瓶，水瓶星象的能量，凸顯人際關係的碰撞，易因價值觀與生活習性的不同，產生溝通上的問題，藉此來深入檢討問題所在。即將土天四分，帶來驟變的能量，影響生涯的規劃，運用智慧做出良好的溝通，先放下堅持、聆聽對方的聲音，公眾人物、名人及意見領袖，發言需小心謹慎。