【唐綺陽每週星座運程】雙子要多體諒伴侶　人馬桃花機會多

談情說性
撰文：
最後更新日期：

六星連珠在水瓶，水瓶星象的能量，凸顯人際關係的碰撞，易因價值觀與生活習性的不同，產生溝通上的問題，藉此來深入檢討問題所在。即將土天四分，帶來驟變的能量，影響生涯的規劃，運用智慧做出良好的溝通，先放下堅持、聆聽對方的聲音，公眾人物、名人及意見領袖，發言需小心謹慎。

▼▼▼按圖放大看本星期各星座的運程▼▼▼

+12
+12
+12

重要星象：六星連珠水瓶、即將土天四分

工作注意：巨蟹、天蠍、山羊、雙魚

巨蟹：溝通表達時，婉轉一點別太直接

天蠍：任務一個接一個，感到繁忙辛苦

山羊：學會把事情分擔出去，避免過勞

雙魚：工作易分心，或邏輯讓人搞不懂

桃花注意：白羊、雙子、天秤、人馬

白羊：事情不如預期，容易對親近的人生氣

雙子：對彼此多一點體諒很重要

天秤：出現轉折點，當心誤踩地雷

人馬：桃花機會多，就看自己是否接受

財運注意：金牛、處女

金牛：財運旺，有日進斗金的趨勢

處女：直覺判斷強，可以再大膽些

健康注意：獅子、水瓶

獅子：有點累過頭，需要大量休息

水瓶：事情多煩心，出去走走有益健康

【相關文章．按圖率先預覽】天蠍城府深、人馬最花心嗎？打破12星座刻板印象　原來金牛不拜金▼▼

+18
+18
+18

【相關文章．按圖率先預覽】12星座｜拍拖後各自尋歡？獅子最難抵擋誘惑　人馬崇尚身體自由▼▼

+10
+10
+10
12星座︱健身室男人廢話講唔停？盤點星座男嘴砲金句邊個最懶叻？
農曆新年遇上水星逆行！12星座2月如何逆轉勝？山羊座淡定有賺剩
12星座︱水瓶天秤男買衫褲唔理尺寸？盤點男人購物怪僻小心嚇親！
人馬座渣男星座第一名　實情卻是個超級暖男？6個真相讓你跌眼鏡
【唐綺陽每週星座運程】雙子、天蠍桃花多　處女有機會反敗為勝？
2021愛情運勢︱3星座感情運最強 黃金盛女宣萱阿佘或遇真愛?
5個在愛情中最常自卑的星座：處女完美主義、獅子座太重視面子？

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。