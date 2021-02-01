【唐綺陽每週星座運程】雙子、天蠍桃花多　處女有機會反敗為勝？

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周一金星進水瓶，形成五星連珠，水瓶感受深刻，易有人際關係的煩惱。水星逆行，橫跨農曆新年期間，注意溝通不良或是過往事件被重新提及，應有自覺妥善處理人際關係。水逆與太陽漸合相，明星及政治人物多紛擾。

▼▼▼按圖放大看本星期各星座的運程▼▼▼

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重要星象：五星連珠、水星逆行、水逆與太陽漸合相

工作注意：金牛、巨蟹、獅子、人馬

金牛：按部就班不要著急，避免出差錯

巨蟹：多點耐心溝通，注意訊息的正確度

獅子：身段柔軟一點，事情能有轉圜餘地

人馬：貴人出現，應抓住契機往下追

桃花注意：雙子、處女、天秤、天蠍

雙子：心想事成、桃花朵朵開，感覺良好

處女：有機會能翻盤，請多加把握

天秤：想要有桃花，得要改變一下態度

天蠍：桃花機會多，端看自己是否設防

財運注意：白羊、山羊

白羊：應開始理財，以保守方式為佳

山羊：機會源源不斷，積少成多

健康注意：水瓶、雙魚

水瓶：注意交通，當心手腳筋骨損傷

雙魚：維持養生習慣，避免水土不服

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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