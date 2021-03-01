撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-01 08:00

韓國心理測驗｜渴望脫單，但仍是單身的女生，看到自己愛情一片空白，難免會感到灰心？每個人都會有自己的魅力所在，有些別人眼中的優點也不自知，究竟哪一類型的男生會被你吸引呢？

渴望脫單得到愛情，但仍是單身的女生，理想對象可能早在身邊？（《單身男女》劇照）

韓國戀愛心理測驗：打開一道門就遇見理想對象？

韓國最近在網上就流行著一個心理測驗，在5道門中選出最吸引你的一道，就會知道自己的吸引力所在，以及喜歡你的男生會是什麼類型！如下圖所示，想像你面前一共有5道大門，分別有不同顏色和不同風格，請按照自己的直覺選擇。你認為打開那一道門就能夠遇見你的理想對象？

按照直覺從5道門中選擇你最想打開的一道門。（vonvon）

▼▼▼【（按圖看）韓國戀愛心理測驗結果】▼▼▼

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資料來源：vonvon

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