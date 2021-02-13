撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-13 21:00

台灣女星曾之喬一直都是人氣兼好感度極高的女星，除了「貼地」性格和甜美外型討喜之外，她的日常穿搭更深受女生的喜愛，更被網友封為「穿搭達人」。在她身上最常出現奶茶大地色系穿搭，既親切又溫柔，箇中又有何穿搭技巧？

台灣人氣女星曾之喬的穿搭深受女生的喜愛，特別是她的奶茶色系服裝，隨性又時髦。（chiaochiaotzeng@IG）

曾之喬的日常穿搭都十分簡約，但是卻很會利用配色技巧，突出個人風格。而她的奶茶色系穿搭，更是出眾又有潮流感，即使普通人都可以輕鬆跟隨配搭，完全不挑膚色還十分顯白，還能給人一種休閒又慵懶的感覺。

同色系穿搭顯高又有氣質

如果全身一樣顔色，不但會顯得俗氣，還會很單調。曾之喬運用同色系卻不同色的tone on tone穿搭技巧，除了能增加全身的統一觀之外，又不會感到沉悶，顔色的顯現出層次感，視覺上給人舒服又整齊的感覺，而且不同色階的奶茶色配搭一起十分溫柔，也非常適合黃皮膚的亞洲人，能襯托得皮膚更加白皙。另外同色系穿搭的一大好處，就是可以拉長全身的比例，給人延長身形的視覺效果，又不會感覺突兀，是很適合嬌小女生的穿搭技巧。

曾之喬以淺卡其色的寬鬆Tee配搭米白色寛褲，再外搭拿鐵色字母針織外套，整體顔色一致。（chiaochiaotzeng@IG）

▼▼▼【曾之喬同色系穿搭技巧示範】▼▼▼

西裝外套打造時尚個性風

西裝外套和西裝套裝可以説是曾之喬的「愛將」，經常都能在Instagram上看到她各種顔色和造型的西裝外套穿搭，演繹得出神入化。西裝外套一直都是時尚界不可或缺的元素，不少時尚達人喜歡利用西裝外套來做配搭，不再局限於以往的「正式」、「嚴肅」的風格，透過混搭更可以帶出西裝外套的既休閒又知性的感覺。

曾之喬很喜歡以大地色系的西裝外套進行穿搭，例如是在外套裏面配搭一件同色系的背心、寬鬆襯衫或者白Tee，瞬間增添了整個造型的高級感，而且Oversize的西裝外套還是微胖女的必選單品，可以很好的遮住手臂或者上身的「肉肉」，還可以修飾盆骨寬大的問題，時髦又實用。

經常都能在曾之喬IG看到各式西裝外套穿搭，百搭又實用性高，值得女生參考！（chiaochiaotzeng@IG）

▼▼▼【曾之喬西裝外套穿搭示範】▼▼▼

復古馬甲、小背心打造多層次穿搭

復古風一直十分盛行，而近年更是吹起了一陣馬甲風潮，曾之喬很擅長利用小背心或者馬甲背心製造多層次的穿搭，例如是一件米色的襯衫外搭同色的針織短版吊帶背心，配上淺卡其色的針織寬褲，有深淺不同顔色卻又十分統一，而且兩層配搭更顯層次，增添整體造型感，視覺上也給人溫柔又休閒的感覺。

曾之喬馬甲背心和外搭小背心的穿搭單品都是復古風造型的必備單品，用來配搭衣服十分時尚。（chiaochiaotzeng@IG）

▼▼▼【曾之喬復古馬甲背心穿搭示範】▼▼▼

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