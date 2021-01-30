撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-01-30 21:00

情人節快到了，身為女朋友的你，準備好送給男朋友的情人節禮物了嗎？回想起拍拖頭一兩年，大家都對節日十分「上心」，但往後卻是愈來愈「隨心」。其實每個人心裏都藏著懶惰的靈魂，在感情方面也一樣，熱戀期的時候和對方就像「糖痴豆」一樣，一日不見如隔三秋，到了穩定期就已經懶得再去維繫感情，怠倦期就更不用說，不見面可能已沒所謂。對此，你或許不是不愛了，而是「廢物女友」真性情浮現？

很多女生在熱戀期和對方都會很癡纏，但是一到穩定期，女生就會出現暴露出懶惰的天性。（《Start-Up》劇照）

台灣插畫《廢物女友：對不起，我不是故意的。》的作者T.H.C.以可愛的插畫分享情侶之間的日常趣事，獲得不少情侶們的共鳴，更道出了全天下男友的心聲，他曾經上載了一個「廢物女友等級」測試，如同給了廣大的女生們的當頭棒喝！他指出很多女友在感情進入了安全期之後，廢物DNA就會逐漸顯現，熱戀期時的一切都只是假象，到了感情穩定之後，女友真實一面就會暴露出來，「廢物女友」現形！

「廢物女友等級」測試可以看出你的女友力到底有多高，你是佛系女友還是完美女友呢？（《我的野蠻女友》劇照）

工作的時候，她在等你下班；打機的時候，她在等你死掉，出門前拖拖拉拉，出門後忘東忘西，不理她就會生悶氣.... 《廢物女友：對不起，我不是故意的。》

不管已經是人家女友、即將成為女友還是單身的你，不妨測試一下自己「女友力」有多少，看看你到底是佛系女友、廢物女友，還是滴水不漏的完美女友吧！

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同場加映：【按圖看】情人節給心儀男生或男友送禮，想對方收到滿心歡喜，可參考日本男網民票選的「男生討厭收到的禮物」頭14位，避免誤中地雷，以為貼身就是細心。（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

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【按圖看】情人節巧合遇上年初三，相信情侶也密鑼緊鼓地籌備着，找哪間餐廳與情人或朋友慶祝，雖然現時晚市堂食仍沒有放寬，但以下介紹的3間餐廳均提供午市堂食，不但非常有特色、有人情味更是人們口中的隱世寶藏餐廳？（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼