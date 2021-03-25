12星座愛情｜最易陷入三角戀的4個星座男　出軌是天生性格惹的禍?

撰文： 鬧鬧女巫店 最後更新日期： 2021-03-25 20:14

一段感情裏最忌諱的就是第三個人的出現，沒有兩個人的感情一定是堅不可摧的，畢竟人心最是難測。但有些事情防微杜漸的必要性就很大了，比如說這幾大星座男的女朋友們，你們可要長點心看緊身邊的他哦。

天秤男

對天秤來說，這樣的三角關係可能在追求的時候就出現了，畢竟關心一個是關心，關心一群也是關心啊。温暖春風吹滿地，大家都以為是滋潤自己。即使已經度過了這個讓你沒有立場生氣的曖昧期，確立了關係。

但你要知道，天秤男對於友情的邊界感有些模糊，女生朋友說是兄弟，他就會覺得：對啊，我們是兄弟，我們一起做這些事都是因為我們只是兄弟。

這時身為女朋友的你，就應該告訴他：你要是缺兄弟，你看我行嗎？男朋友我再找個新的就是了。

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雙魚男

有些雙魚男在愛情上的被動，可謂是能氣死一眾姐妹啊。也不是他自己願意的，就是有點討厭做抉擇，不管是生活還是感情上都是如此。多少是有些思想上的烏托邦了。

當他和伴侶在一起時間久了，一切迴歸平淡時，如果這時身邊出現了一個充滿活力和吸引力的女生主動靠近，他的猶豫不決會讓他不願在第一時間狠心拒絕。即使他會跟你保證：我們沒什麼，但他心裏多少是捨不得拒絕了。

請告訴他：我對別人來說也會是充滿新鮮感的存在！

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人馬男

如果是新處的關係，那這個問題發生的概率並不大，畢竟新鮮感猶在。

但如果是已經相處了一段的長久的感情，射手座會容易感覺到束縛，激發出更多的叛逆感。如果你也失去了耐心，一味地指出他的過於自我，他會越發地想要掙脱。

這時如果他身邊突然出現了，和他興趣愛好志同道合的女性朋友，對他的遊戲技能表示崇拜並表示出願意一起玩的快樂。那他的心就會在自己感覺不到的情況下開始偏袒。

請告訴他：只要是長久的關係都會有束縛和責任感，不管是不是跟我，你都插翅難飛！

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金牛男

除了上面提到的感情上的一些情緒和選擇，有些金牛座的男生會在感情走到權衡的時候，最容易陷入三角關係中。

有些金牛男會考慮很多現實上的問題，對方的自身條件、經濟情況等，因為感情要走進婚姻，他以為那就遠不是情感處理那麼簡單了。

兩個人需要共同面對生活，共同養育下一代。如果他覺得你沒有辦法也為雄厚家庭經濟實力做出一半的貢獻，為他分擔一些壓力。那他可能會悄咪咪接受家裏的相親。

請告訴他：有愛和溝通的家，才是港灣！

頭上都長綠草了，還想緩解關係的解決方法呢，咋，慢羊羊村長退休了誠招你去青青草原接班？解決方法就是：世上弟弟千千萬，你不愛我我就換。

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