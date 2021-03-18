失戀療傷｜以新歡止分手之痛？3個星座會無縫接軌：獅子未雨綢繆

撰文： 馬來西亞東方網 最後更新日期： 2021-03-18 19:32

經歷了一段轟轟烈烈的戀愛後，兩個人最終還是分手收場。為了緩解輕傷，不同的人會採取不同的方式應對。有人會找朋友哭訴、有人拼命工作、有人借酒消愁、也有人會開始踏上背包旅行之路…還有一種類型是，分手後馬上開始一段新的戀情…

「放下從前，珍惜現任」——小嬛，25歲

我在和前任分手1個月後，就開始了新戀情，這對身邊許多人而言都「太快了」，他們會懷疑我是不是早就已經和現任男友曖昧；也有人認為我只是想要藉著新歡來療傷，總之身邊有各種聲音。

和上一任會鬧得分手下場，那就代表徹底結束了。我非常清楚自己對前任已經沒有半分眷戀或非份之想。但是很多事情並不是說忘就忘。

坦白說，在和現任男友開始談戀愛的時候，並沒有完全放下前段感情的傷痛，就算是在一起之後還是會偶爾想起一些不愉快的回憶。但是對方對我的真心是深深打動了我，在他百般追求下，我終於還是選擇打開心房答應了。我不曾想過利用對方來忘記前任，但無可否認的是，開始新一段感情，的確幫助我更快地放下從前。

我知道當初有許多人都在背後指指點點，說我在利用現任男友。老套地說一句，我不需要去顧慮他們怎麼想，只要男友了解我不是因為刻意要找新歡而和他在一起的，就可以了。他的確有吸引我，讓我欣賞的地方，我並不是因為害怕沒有伴侶的孤單，我和他是真的擁有情感的聯結。如今，我們已經交往第三年，而我現在也完全沒有想過前任了。

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】愛情心理學︳8個研究帶你重新認識愛 98%的人感情「無縫接軌」？

+ 3 + 3 + 3

「但求有人陪伴，不是真的喜歡」——劼兒，27歲

我並不認為分手不久後開始新戀情，可以治癒分手，也不認同以這種方式來對待感情。我曾經被一個自己很喜歡的女孩追求，在我快要接受她之際，我發現，原來她和前任才分手不到1個月！於是我決定不再和她有任何發展了。

對我來說，一個人可以在短時間內忘記前段感情，然後積極地想要開始新戀情，證明了這人想要的不過是一直要有人陪伴，或許並不是真心真意地喜歡你；又或者他／她對上一段感情並不是那麼認真，難道我還期望她對我認真嗎？

一個那麼快就想要找新歡的人，我思來想去，還有一種可能便是：他們想要靠新戀情來忘記前任。我認為這樣對那位「新歡」非常不公平。當然，如果這位「新歡」心甘情願，那旁人無話可說。

【相關文章】數盡《三十而已》超入肉金句：想嫁我分分鐘都能嫁，但我不是商品（點圖放大瀏覽）：

+ 35 + 35 + 35

星說星語：分手後，立即投入新感情

水瓶座：忘記過去 走出低落

作為一個重感情的星座，水瓶座分手後其實會陷入一陣低潮，但絕對不會和前任藕斷絲連。即使閃現複合的念頭，他們也不會這麼做，因為知道兩人既然決定分手，就意味著一定有什麼不能妥協的矛盾，所以分手後，他們能很快忘記前任，立即投入下一段感情！水瓶座是一個很神秘的星座，但是在面對感情的時候，他們往往是愛得最深的一個，可是愛得深，往往也會被傷得深，為了能讓自己儘快走出來，水瓶座在分手後會選擇忘記前任，重新尋找愛情，並會專心經營新戀情。

雙子座：分手就該乾脆利落

當他們愛著某個人的時候，就會認真去愛，若是不能與對方長相廝守，就會斷得乾脆俐落，誰也不打擾誰的生活。當一段感情結束時，雖然也會傷心難過，但雙魚座會理智分析各種利弊，從中找到最合適的路徑，幫助自己擺脱情傷，重新步入正軌，過自己想要的生活。雙子座很難對一個人上心，就算現在跟你的感情非常好，只要新鮮感一過，雙子座的心就會向著外面，心裏想跟你分手，但心太軟，不想當罪人提出分手要求。一旦分手，那雙子座人的心靈會再次得到放飛，很快他們就會再進入到下一段感情之中。

獅子座：未雨綢繆免情傷

獅子座很會為自己打算的人，一旦發現對方有分手的意向，他們也會早做準備。為了避免失戀受傷，也許獅子和他的下一任早已開始了勾搭，只待對方提出分手，獅子座也就可以名正言順地和新戀人出雙入對了，這個時候傷心的還不一定是誰呢。在他們看來，想要避免分手的痛苦，最好的方式就是尋找到新歡。一旦自己有了新的戀人，就會忘記過去那段不堪。因此他們總能很快忘記前任，立即投入下一段感情！

【相關文章．按圖率先預覽】【12星座】成日被人飛唔係冇原因 白羊雙魚一發脾氣就講分手▼▼

+ 7 + 7 + 7

56%網民認為：新戀情不能治癒傷痛

在與前任分手不久後，就立刻開始一段新感情，完美實踐「忘記一段感情除了靠時間也能靠新歡」。分手後，新戀情是否能夠治癒傷痛？小編就此課題在面書進行民調，截稿前共有2300人參與，44%網民認同上述觀點，另外的56%則選擇了「不認同」。

只是換了一個人，問題依然存在。——Ervine Woon

如果新戀情可以治癒傷痛的話，就不會有所謂的「吃回頭草」。——Wind JY

分手後難道還要慢慢療傷嗎？心又不是他的，為何不可以重新開始？——Lawrence Teh Swee Kiang

【相關圖輯】身體最誠實！五個情侶間的接觸 提醒你：分開比較好（點圖放大閱讀）：

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀：

朝夕相对的陌生人 假性亲密关系Q&A

因为慢热，所以慢冷

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：有了新歡忘了傷】