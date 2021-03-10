職場運程｜2021年勢旺或更頹？48個「星座×血型」組合運勢逐個睇

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-03-10 18:06

2020 年可以說是相當悽慘的一年，受到疫情的影響世界各地皆混亂不堪，大家都期待新的一年能夠重回光明，帶來更多的喜悅，像是連年度 pantone 色也使用極致灰與燦爛黃來給與2021全新的祝福！

日本「ダウンタウンDX」新年特別節目當中，每年都會邀請星座專家從 12星座與 4 種血型的組合（日本人相當着迷於星座占卜），排出共 48 名的年度的運勢排行榜！雖說這類型的占卜學信不信因人而異，但還是不免好奇自己的排名究竟如何？就讓我們一同來看看吧！

2021最强運勢星座血型排行榜

第48至37名

+ 20 + 20 + 20

第36至25名

+ 19 + 19 + 19

第24至13名

+ 19 + 19 + 19

第12至1名

+ 19 + 19 + 19

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：2021年誰最好運？日本新年特輯：年度「最強運勢 12 星座 × 4血型」排行榜出爐！】