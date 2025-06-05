女生個性強勢會不受男生歡迎？ 網民一語道破真相：自戀≠自信獨立

近日，一名女網友在台灣Dcard感情板上提出疑問，「為什麼很多男生不太喜歡個性強勢的女生？」



她觀察到身邊的男性朋友普遍對「自信獨立、有領導力」的女性反應冷淡，甚至在她表達想法或主動提出建議時覺得她「太強勢」，這讓她感到困惑。她認為在職場展現主動與自信應該是現代社會能接受的個人特質，卻發現這樣的表現似乎不被所有男性認同。

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這則發文迅速引起超過百則留言回應，反應不一。有網友認為，問題不在性別，而是在於「說話方式讓人難以接受」，直言，

「有些人的發言是白目、自戀，還自以為是自信獨立。」



也有人模擬互動情境指出，有些自稱是「表達想法」的行為，其實是缺乏包容與溝通技巧，當別人提出不同意見時，反而會被指責或情緒勒索，導致他人選擇冷處理。

此外，有不少人指出，問題不在強勢，而在於缺乏同理與說服力，

「我認為問題不在於妳太強，而是妳強得不夠有說服力。」



這名網友補充，「妳口中的強勢聽起來更像是一種焦慮下的姿態。妳不是太強，而是太想讓人覺得妳強。這之間的差別很關鍵。」更有人指出：「有底氣的強者不需要刻意解釋自己多強，因為他本身的處世方式就讓人信服。」

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還有人從性格層面切入，認為「自信獨立」與「強勢」不可混為一談。網友表示，

「真正自信獨立的人，有自己的想法的同時，也會願意傾聽別人的意見，自信是不輕易動搖自己也尊重他人，強勢完全就是只想掌控別人，兩者有很大的差異。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】