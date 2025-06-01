老婆想買7蚊薯片被老公當街大鬧：唔食會死？網友勸要有自己收入

兩夫妻逛超市購物時，老婆要求購買一包3.8馬來西亞令吉（摺合約7港元）的薯片零食解饞，想不到老公竟然當街喝斥羞辱說：「不吃這個你會死嗎？」



一名馬來西亞女子在Threads上發文分享自己見到的這一幕，當時她前往超市購買日用品，排隊結賬時，聽到後面一名女子對丈夫說：「親愛的，可以買這個嗎？已經很久沒有吃了。」她轉過頭一看，原來對方指的是手中拿着的一包薯片。

老婆想買7蚊薯片被老公當眾喝斥，網友表示無法接受，勸女性要有自己收入儲錢（點擊放大瀏覽）▼▼▼

因為一包7蚊薯片鬧交？老婆想買薯片老公即刻大鬧 網友：嫁畀孤寒鬼好可憐（01製圖）

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原Po表示，她記得這包薯片零食價格大概是3.8馬來西亞令吉而已，「結果你們知道這名男子怎麼回答嗎？」這名丈夫竟然當眾對老婆說：

你很餓嗎？不吃這個你會死嗎？

原Po說，當時這名老婆看着她，她則只能往下看，不忍心看着對方哪忍受恥辱的表情。她也表示自己完全無法接受這樣的男人，

「拜託外面的女性們，拜託自己要存點錢，不要導致連買零食都要被自己的男人羞辱。」



網友們也對這起小風波展開熱議，有人表示，

「很生氣這種斤斤計較的人，但如果真的沒錢就能夠理解」

「沒有自己錢財的家庭主婦確實很可憐」

「明白女性突然想要吃點什麼，希望這名大姐能夠堅強跟這種男人繼續生活下去」

「不用尋求同意，直接放進購物籃」

「很可憐，嫁給了孤寒鬼」



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也有人贊同原Po說的，身為女性確實要擁有自己的收入，就算不多也好，至少能夠自己消費使用，不需要接受這種羞辱，

「當女性太過軟弱，就會被男人踩在腳下，應該要兇一點」



一名育有很多女兒的網友表示，一直都提醒女兒們在結婚後要互相幫忙，就是擔心這類事情會發生，

「至少想要簡單的東西比如一包薯片時，還能夠滿足自己」



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