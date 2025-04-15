冇錢結唔到婚？網友論戰男女動機唔一樣：女性有錢反而唔會想結婚

男女結婚原因大不同？



近日有網友在台灣PTT發文探討「沒錢是不是不能結婚」，話題引發不少討論。

努力賺錢才能娶，竭力工作避免嫁？網友論戰引發對現代男女婚姻觀念探討（點擊放大瀏覽）▼▼▼

網友討論男女婚姻經濟觀 兩者觀念形成鮮明反差（IG@kbsdrama；01製圖）

+ 4

原PO指出，男性常認為要先賺夠錢才能結婚，但女性則是反過來，擔心沒工作會被「抓去嫁人」，顯示男女對婚姻與經濟狀況的思考邏輯似乎南轅北轍。這番言論引起其他網友共鳴與爭論，掀起兩性觀念大戰。

該名網友在PTT發文表示，常聽到男性說「我要努力賺錢，這樣才能結婚」，但對不少女性來說，卻是「我要努力上班，這樣就不用結婚」。他進一步指出這種觀念的反差，反映出男女對婚姻與職涯的期望有所差異。

其他人留言，

「女性的理想生活排序是上班Pro Max>結婚>上班，並不是為了逃避結婚而工作，而是結婚相對起來沒那麼吸引人，男性則是美滿婚姻>上班Pro Max>上班」

「女生現在努力上班，是為了提高身價，找個好對象」



同場加映：不婚不生快樂一生？唔結婚的6個好處 維持婚姻關係比加人工更難（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

但也有網友指出結婚和金錢脫不了關係，

「愛對方就不要拿金錢當藉口」

「女生有錢，是結不結婚都可以；男生沒錢，是根本別想結婚」

「男生不用買車、買房、高規格婚禮、蜜月跟上繳薪水就可以輕鬆結婚了」

「我周遭很多男生朋友被另一半嫌棄沒錢分手後，單身反而更是有錢，幾乎財富自由」

「結婚連結的就是財產，離婚吵的都是在分財產」

「沒AA才會覺得是錢的問題」



同場加映：女性30歲後選「麵包」才是真理？6因素解析為何現代愛情日趨務實（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

+ 14

延伸閱讀：

學歷造成價值觀差距？女友「活在當下」讓他困惑：還跟AI道謝

【樂齡生活】九毛小妞／退而不休，就是最天然的凍齡劑

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】