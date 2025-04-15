冇錢結唔到婚？網友論戰男女動機唔一樣：女性有錢反而唔會想結婚
撰文：Bella儂儂
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男女結婚原因大不同？
近日有網友在台灣PTT發文探討「沒錢是不是不能結婚」，話題引發不少討論。
努力賺錢才能娶，竭力工作避免嫁？網友論戰引發對現代男女婚姻觀念探討（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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原PO指出，男性常認為要先賺夠錢才能結婚，但女性則是反過來，擔心沒工作會被「抓去嫁人」，顯示男女對婚姻與經濟狀況的思考邏輯似乎南轅北轍。這番言論引起其他網友共鳴與爭論，掀起兩性觀念大戰。
該名網友在PTT發文表示，常聽到男性說「我要努力賺錢，這樣才能結婚」，但對不少女性來說，卻是「我要努力上班，這樣就不用結婚」。他進一步指出這種觀念的反差，反映出男女對婚姻與職涯的期望有所差異。
其他人留言，
「女性的理想生活排序是上班Pro Max>結婚>上班，並不是為了逃避結婚而工作，而是結婚相對起來沒那麼吸引人，男性則是美滿婚姻>上班Pro Max>上班」
「女生現在努力上班，是為了提高身價，找個好對象」
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但也有網友指出結婚和金錢脫不了關係，
「愛對方就不要拿金錢當藉口」
「女生有錢，是結不結婚都可以；男生沒錢，是根本別想結婚」
「男生不用買車、買房、高規格婚禮、蜜月跟上繳薪水就可以輕鬆結婚了」
「我周遭很多男生朋友被另一半嫌棄沒錢分手後，單身反而更是有錢，幾乎財富自由」
「結婚連結的就是財產，離婚吵的都是在分財產」
「沒AA才會覺得是錢的問題」
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】