情人眼裏出西施？你愛上的可能是腦中理想型　教客觀判斷去除濾鏡

在愛裡，我們總以為自己看得很清楚：清楚他笑起來的樣子、清楚他喜歡喝哪種咖啡、清楚他在人群中如何默默靠近你。但奇妙的是，越投入一段感情，越容易分不清楚哪些是「他真正的樣子」，哪些又是你心底偷偷補上的畫面。



很多人以為愛情是兩個人的事，但其實，愛裡有一大部分來自「自我的想像」。於是，他偶爾的冷淡被你理解為忙碌，他的沉默被你解讀成內斂，他的缺點被你柔化成可愛的個性。

這不是愚蠢，而是一種被稱為「定向認知偏差」的心理現象——我們多半渴望保留那份美好，因此選擇相信自己想相信的故事。直到某一天，現實與幻想開始出現落差，我們才驚覺：原來愛的不只是一個人，還有自己打造的理想版本。

情人眼裏出西施真相，1招去除戀愛濾鏡（01製圖；AI生成圖）

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「定向認知偏差」是什麼？

定向認知偏差（Selective Perception Bias）指的是，人們會依照原本的期待、情緒或既有信念，選擇性地接收、理解與記住資訊。也就是說，我們不是如實地看見世界，而是「看見自己想看的版本」。

在日常生活中，這種偏差很常悄悄運作：如果你相信某人可靠，你就會特別注意他做得好的部分；相反地，不符合你期待的行為，則容易被忽略、淡化或合理化。心理學者指出，這是一種大腦的節能機制，能幫助我們快速判斷情境、維持心理一致性。

然而在親密關係裡，這個偏差卻可能成為盲點——讓我們誤以為對方永遠像自己相信的那樣，而忽略了真實呈現的樣子。換句話說，它讓「情人眼裡出西施」變得既浪漫又危險。

關於定向認知偏差

1. 本質在逃避現實

戀愛初期的大腦會自然放大伴侶的優點，這是由腦內多巴胺與催產素共同造成的「甜蜜期效應」。你以為是命中注定的吸引，其實是一種選擇性的注意力，讓你盡可能忽略那些會破壞粉紅泡泡的事實。於是，他遲到被解讀成「他路上太忙」，敷衍被美化成「他其實很害羞」。

專家指出，在關係的前三個月，人們對伴侶負面行為的感知度會下降，而對正面行為的記憶力則特別清晰。換句話說，越是希望這段關係成功，我們越會本能地選擇視而不見。但當濾鏡漸漸褪色，偏差終將顯形，讓人突然意識到原來自己愛的並不是對方，而是「被自己過濾過的對方」。

2. 許多事都是腦補

「他不是故意的」、「他一定有苦衷」是許多人在關係裡最常說的兩句話。這種合理化行為，就是定向認知偏差的延伸。當伴侶某些行為不符合你對他的既定印象時，大腦會急忙替他找理由，維持你心中那個「理想伴侶模型」的穩定性。例如：你覺得他體貼，所以當他忽冷忽熱，你反而會先責怪自己是不是太敏感。

這種「自動腦補」在短期內能避免衝突，但長期下來卻會讓你錯過關係中的重要訊號。真正成熟的愛，是願意承認，即便他有優點，也仍然可能同時具有讓你受傷的特質，而兩者都必須被看見。

3. 別忽略紅旗信號

很多人在關係破局後回頭想，都會痛罵自己當初怎麼這麼傻，明明很多跡象都看得見，為什麼還不離開？事實上，這不是智商問題，而是心理學中的「確認偏誤」與「定向認知偏差」共同作用。當你越想讓這段感情成功，大腦就越會偏好尋找支持你期待的證據——他曾對你很好，他有說過要努力，他有一天會改。

這讓你忽略那些明明已經反覆發生的警訊，例如：冷暴力、敷衍、缺乏承諾等。心理學家曾指出，人們在面對高情感投入的關係時，會「低估風險、放大希望」，這是為了減少心理痛感。你不是看不見，只是當時的你還沒準備好接受真相。

4. 客觀判斷很重要

打破定向認知偏差的方法並不是變得冷漠，而是學會用更客觀的方式理解眼前的這段關係。最簡單的方式，是定期檢視伴侶的行為是否具有一致性，而非僅憑單一事件做判斷。例如：他說會努力改善，那他有沒有真的行動？他偶爾對你很好，但平常是否依然自私？行為模式比語言更能揭露一個人的真實動機。

心理學研究也指出，長期穩定的伴侶關係往往來自「行為一致性」而非「短期的熱情表現」。因此，看清楚不是悲觀，而是愛的一部份。讓你在感情裡能既溫柔、又清醒；既投入、又不迷失。

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