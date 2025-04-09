網絡興起以「1問題」測伴侶的真心指數　Bird Test助改善感情關係

最近網絡上掀起一股「Bird Test」風潮，就連著名的親子KOL「riceandshine.co」也跟上這波流行！



究竟甚麼是Bird Test？它真的能測出伴侶對你的真心嗎？跟著《網路溫度計DailyView》一起來認識這個有趣的情感測試，看看怎麼用一隻小鳥觀察你和伴侶之間的感情狀態吧！

Bird Test情感測試教你審視，你和伴侶之間的情感連結關鍵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Bird Test係咩？快速測出情侶間情感狀態（《苦盡柑來遇見你》劇照；01製圖）

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甚麼是Bird Test？

Bird Test其實是一種非正式的關係測試，概念非常簡單：當你看到一些有趣的小事，例如一隻漂亮的鳥、路邊的貓咪，或是天空中的奇特雲朵，你會自然地想跟伴侶分享。需注意的是，重點不在於你分享的內容有多重要，而是伴侶是否願意傾聽並回應你。如果對方表現出興趣，甚至跟你一起討論，那恭喜你，你們的感情連結可能很緊密！但如果對方只是敷衍了事，甚至完全忽略你的分享，或許你需要好好思考一下這段關係了。

怎麼進行Bird Test？

進行Bird Test超簡單，完全不需要任何準備！只要跟著以下步驟就可以了：

1. 觀察小事

在日常生活中，留意一些有趣的小事，例如「你看，那隻鳥的羽毛好漂亮！」或是「那朵雲好像一隻狗狗！」



2. 分享給伴侶

自然地跟伴侶分享你的觀察，看看對方的反應



3. 觀察回應

積極回應：伴侶表現出興趣，甚至跟你一起討論

冷漠回應：伴侶只是敷衍地「嗯」一聲，或是直接轉移話題

無回應：伴侶完全沒反應，甚至沒注意到你在說甚麼



而「riceandshine.co」在嘗試Bird Test時，周筠（Yun）和金該（Dzingai）也提到了一個有趣的盲點：如果你平常對花草鳥獸並不感興趣，卻突然拋出相關話題，可能會讓伴侶感到疑惑甚至懷疑。因此，他們建議從自己日常的對話內容出發，選擇更自然、貼近生活的主題來分享，這樣不僅能讓測試更真實，也能讓互動更加順暢有效！

「riceandshine.co」周筠和金該嘗試Bird Test的爆笑畫面（點擊放大瀏覽）▼▼▼

「riceandshine.co」在嘗試Bird Test時，周筠和金該提到了一個有趣的盲點（IG@riceandshine.co）

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Bird Test背後的邏輯與原理

你可能會好奇，「這種測試真的有意義嗎？」其實，Bird Test的核心理念與心理學家John Gottman的「情感連結」理論密切相關。研究顯示，一段感情的穩固與否，往往取決於日常生活中的微小互動，而非那些轟轟烈烈的大事。當我們向伴侶分享生活中的小發現，例如「今天的夕陽好美」或「我剛剛聽到一首超好聽的歌」，這些看似不起眼的對話，其實是維繫感情的重要橋樑。

根據John Gottman的研究，幸福的伴侶通常會積極回應彼此的這些小分享，而這樣的互動能讓關係更加緊密。相反地，若一方經常忽略或敷衍這些日常對話，感情可能會逐漸疏遠。因此，學會珍惜並回應伴侶的每一句分享，遠比想像中更能為感情加分！

如何運用Bird Test來改善關係？

如果你的伴侶在Bird Test中表現得不夠積極，這未必代表他不愛你，而是他可能還沒意識到這些微小互動的重要性。那麼，該如何改善這種情況呢？

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學會觀察情感邀請

觀察自己和伴侶在日常對話中的互動，看看是否常常忽略對方的話題，或者沒有認真回應對方的分享。

主動回應，增強情感連結

下次當另一半隨口分享一些小事時，試著給出更熱情的回應，例如「真的嗎？那一定很有趣！」、「哇，那感覺很神奇！」這樣能讓對方感受到被重視！

建立更親密的互動習慣

透過日常的互動，比如一起討論電視劇、分享一天的趣事，或是計畫一些小旅行，來增進彼此的情感交流。

透過這些小小的努力，可以讓你們的情感連結越來越緊密，關係也會變得更加穩固！

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