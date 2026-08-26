心測｜憑直覺選擇一座夢想花園 測出你在愛情中不為人知的執念
春暖花開心情好，滿園春色美夢成。若你心裡有一座專屬的夢想花園，能反映你的感情世界，當感情甜蜜時，見花團錦簇；當感情受阻，惜落花帶淚。那麼，這樣的一座花園，會開滿了哪一種花呢？
根據你的選擇，科技紫微網來剖析一下你在感情中有多固執！
請選擇夢想花園的花朵，看看你在愛情裏有多固執（點擊放大瀏覽）▼▼▼
結果分析：
選圖一：你選擇的是「櫻花」
固執程度40%：愛時熱烈，不愛時果決。
櫻花純潔而高雅，開時燦爛，謝時乾脆。你的愛情就有如這櫻花，一旦愛上就會愛得熱烈而純粹，全心投入，盡情燃燒，一心一意憧憬著幸福美好的未來。但是當愛已不在時，你便不再留戀糾纏，只會揮一揮手道聲「再見、珍重」，果決抽身離去。
選圖二：你選擇的是「茉莉花」
固執程度90%：「你是我的」，愛上便不放手。
好一朵美麗的茉莉花，潔白無暇，芳香悠遠。你對待感情，要就是遠遠觀望，不輕易試愛；要就是愛得忠貞不渝，長長久久。由於對愛的執念，你不輕易愛上一個人，愛上便不放手。就算被愛弄得遍體鱗傷，也會堅持下去，固執到無敵的地步。
選圖三：你選擇的是「蒲公英」
固執程度20%：灑脫孤寂，不為愛停留。
蒲公英總讓人感到一種淡淡的憂傷，些許不捨與落寞；有幾分飄渺，又有幾分遐想。若有人想要抓住它，它便隨風飛散。你付出感情的方式也像蒲公英，灑脫孤寂，不會為愛停留。你的愛淡淡的、輕輕的、柔柔的，若不愛了，便帶著點點憂傷，快速離去，去追尋那不用為愛傷神的遠方。
選圖四：你選擇的是「鬱金香」
固執程度70%：愛得純淨、恆久，執著也博愛。
鬱金香的美叫人迷戀與神往，而鬱金香的花語就是愛、慈善、永恆、祝福。你對待愛的方式就如同鬱金香，愛情在時珍惜它、經營它；愛情走了會傷心難過，會帶著固執的心情想要努力挽回。努力而不果時，你也還是會慢慢釋懷，以祝福的心情送走戀情。
其實，愛可以很簡單、很快樂。認知並接受自己對愛固執的一面，積極自我調適，讓愛情之花常開不敗。
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