心測｜伴侶哪種缺點會讓你決定分手？7題測出感情中致命傷在哪裏

剛開始一段感情時，絕大多數人都會覺得對方很完美。因為自己已經被愛情蒙蔽了雙眼，看到的就只有對方的優點，然後選擇性的過濾掉那些缺點。



但是隨着相處的深入，我們就會看到越來越完整的對方。那麼感情中哪件事會讓你決定要分手呢？快來測一測吧！

感情中哪件事會讓你決定分手（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測你會因哪些事決定分手（01製圖；《和我老公結婚吧》劇照）

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1. 你跟對方的每一次約會，回來時都會很開心嗎？

是的→2

不是→3



2. 平日裏你會跟對方相互檢查手機嗎？

會的→4

不會→3



3. 打電話給對方，若是他沒接你會很抓狂嗎？

會的→4

不太會→5



4. 你最近時常覺得自己的感情很雞肋嗎？

是的→6

不是→5



5. 你會經常抱怨另一半比不過別人的對象嗎？

會的→A

不會→6



6. 如果分手了，你會很快就開始一段新的戀情嗎？

不會→D

會的→7



7. 你心情不好的時候，就會冷暴力對方嗎？

是的→B

不是→C



答案解析：

答案解析（01製圖；《和我老公結婚吧》劇照）

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A. 對方的小氣會讓你決定要分手

你特別不滿意對方的小氣，每一次出門約會，對方都會把錢算計得很清楚，自己是一點都不願意多花。你原本以為對方這樣的行為是節儉，所以也沒有多計較。但是慢慢的你就會發現，對方小氣是因為不愛你。因為在對待別人時，對方就經常是很大方。

B. 對方的冷漠會讓你決定要分手

你會想要分手，是因為跟對方在一起你感受不到任何的愛意。相反的，對方每天都會對你擺出一張臭臉來，會把所有的負面情緒全都發泄在你的身上，這讓你很是痛苦。所以剛開始你還會自我檢討，會反思是不是自己做錯事了。後面你就知道了，遠離這樣的人才能夠收穫幸福。

C. 對方的糊弄會讓你決定要分手

跟對方在一起，你曾經是很渴望能夠進入到婚姻殿堂中的。但是很快你就會發現一切都是你自作多情，對方並沒有想要結婚。他一再的糊弄你，答應很快會帶你去見自己的父母。但是到了最後時刻，對方又總是會找出一大堆理由來取消會面，所以你發現了對方的自私後，就會想要分手。

D. 對方的懶惰會讓你決定要分手

你不想要跟對方繼續生活下去了，是因為你在這一段感情中很累。不僅僅是身體累，心也特別的累。對方什麼事情都不做，每次你讓他處理一點事情，他嘴上答應得好好的，但是身體卻依然是一動不動的。最後所有的事情還需要你獨自去處理，所以你會越來越寒心。

同場加映：想知道你和他易因甚麼原因分手嗎？7條問題幫你找出二人愛情難關（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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