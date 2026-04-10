愛情心測｜你的戀情為何總是不順？選1個最不愛顏色測該怎麼調整

色彩與人的關係，並不僅僅只停留在視覺層面，還會在人的性格深處留下痕跡。不管是好感或反感，都反映着當事人的某種心理層面。



今天就跟着科技紫微網來選一種顏色，透視你的愛情為何一波三折、特別辛苦？

選「最不愛」顏色，測感情為何總不順（01製圖；《背著善宰跑》劇照）

首先，請在以下顏色中，選出你「最不愛」的顏色！

選「最不愛」顏色，測感情為何總不順（01製圖）

A、紅色

B、黃色

C、粉紅色

D、綠色

E、藍色

F、紫色

G、黑色



答案解析（01製圖；《背著善宰跑》劇照）

答案解析

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A. 選擇不愛紅色

紅色是行動與熱情的代名詞，不愛紅色的人大多喜歡低調，不善於掌控過於親密的關係。

渴望戀愛，但時刻與人保持距離的你，易錯失良緣。即使身處一段戀愛關係中，對方也容易被你潛意識散發的疏離感而選擇遠離。其實你不冷漠，只是不善於去表達愛；嘗試打開心扉，被愛的機率就會直線上升哦！

B. 選擇不愛黃色

黃色是自信和温暖的代名詞，不愛黃色的人往往安於平穩，比較不擅長社交關係的維繫。

渴望戀愛，但羞於表達的你，易與異性絕緣；即使身處一段戀愛關係中，也容易因不夠自信而處在弱勢地位。其實你不是天生膽怯，只是被環境扼殺了鋒芒。嘗試踏出舒適區，向他人展示真實的自己，會更受歡迎哦。

C. 選擇不愛粉紅色

粉紅色是年輕和浪漫的代名詞。不愛粉紅色的人，其實很不喜歡改變，更不會隨隨便便對沒把握的事抱有幻想。

渴望戀愛，但過於務實的你，易被人誤解為現實、挑剔，即使身處一段戀愛關係中，也容易因為實事求是，而與對方產生價值分歧。其實你不是挑三揀四，只是比較理性，嘗試放下戒備，偶爾浪漫感性，會讓你更平易近人，在愛情裏也能更如魚得水哦！

D. 選擇不愛綠色

綠色是自我控制和活力的代名詞。不愛綠色的人，通常也是開朗有活力的人，只是不善於控制情緒。

渴望戀愛，但脾氣有點衝動的你，易讓身邊人不敢親近，即使身處一段戀愛關係中，也容易因為言辭不當、不懂體諒對方而傷了對方心。其實你不是天生火藥桶，只是共情能力不夠，若能嘗試平靜溝通，替他人着想，會讓你更有人情味，在愛情裏也能少些爭吵，多些幸福哦！

E. 選擇不愛藍色

藍色是理智和沉穩的代名詞，不愛藍色的人，個性多變，適應力強，只是不擅長在待人處事上做到思慮周全。

渴望戀愛，但不能沉下心來的你，易給人一種不靠譜的感覺，即使身處一段戀愛關係中，也容易為了追求新鮮感而忽略戀人的感受。其實你不是善變，只是過分執着要找到完美的戀人。嘗試發現身邊人的亮點，你就會發現其實你早已遇到了命中註定的另一半。

F. 選擇不愛紫色

紫色是高尚和成熟的代名詞，不愛紫色的人，骨子裏有點小孩子氣，討厭被約束，不會輕易為了他人而改變自己。

渴望戀愛，但有些強勢的你，易因過於自信而錯失良機，即使身處一段戀愛關係中，也會因為喜歡在感情中上採取主控權，而嚇跑對方。其實你的佔有慾，只是尚未找到與戀人相處的最佳模式，嘗試適當放手，不再要求對方為你改變，你的自信會更具吸引力。

G. 選擇不愛黑色

黑色是嚴謹與高冷的代名詞，不愛黑色的人，眼中盡是斑斕的色彩，不會被世俗的眼光左右，勇於堅持自己的愛情原則。

渴望戀愛，但過於相信自己直覺的你，易擇錯良人；即使身處一段戀愛關係中，也容易因這種固執而讓感情出現裂縫。其實你不是自我，只是不善於多角度思考，嘗試換位思考，本就魅力爆棚的你，更容易收穫真愛哦！

好的感情需要經營，更需要磨合。希望每一個為情所困的你，都能看出自己的盲點並加以調整，享受愛情的美好。

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