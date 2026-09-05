韓韶禧經歷成長戀愛觀改變　感情中應保持獨立　分手不代表被拋棄

韓國女演員韓韶禧（Han So Hee，曾譯韓素希）近日登上李泳知YouTube談話節目《No Prepare》，罕見暢談自己的戀愛觀、理想對象，以及如何在感情中保持健康的個人界限。



韓韶禧坦言，隨着年齡增長與人生經歷不斷累積，自己對於戀愛的想法也逐漸發生改變。談到理想型時，韓韶禧表示，如今的自己比起其他條件，更希望能夠遇到一個性格穩定的人。

不過，她也認為，如果想要遇見一個穩定的人，首先自己也必須讓內在狀態變得穩定。她表示，當一個人處於平穩、踏實的狀態時，自然而然也更容易吸引擁有相似特質的人。

韓韶禧談戀愛觀，如何保持自我（01製圖；IG@xeesoxee）

韓韶禧談戀愛觀、理想型，經歷過外界高度關注的感情事件後，如今似乎也更加明確自己想要的關係（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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「佔我人生一半以上，就會崩掉」

對於愛情，韓韶禧特別強調，即使談戀愛，也必須保有屬於自己的生活與空間。

她認為，感情中最重要的是情緒與人格上的獨立性，並直言：

那個人一旦佔據我人生百分比的一半以上，就會崩掉。保持平衡很重要。

她認為，如果另一半佔據自己人生過多比例，甚至成為生活的全部重心，一個人反而容易逐漸失去自我，最終讓整個人的生活失去平衡。因此，在她看來，健康的戀愛並不是把所有情緒、快樂與人生意義都寄託在另一半身上，而是兩個人各自擁有完整的生活，再選擇一起同行。

分手不等於被拋棄；吵架學會溝通

至於情侶之間發生衝突時，韓韶禧表示，現在的自己會更傾向於清楚表達受傷或感到不舒服的地方，而不是單純被情緒牽着走。她希望透過溝通解決問題，讓對方真正明白自己的感受，而不是因為一時衝動，做出過於激烈的反應。

談及分手，韓韶禧也分享了自己如今更加成熟的想法。她認為，結束一段感情並不一定代表自己被拋棄，也不需要因為失去某個人，就覺得人生出現無法填補的空缺。

如果在感情中有一些情感需求始終無法被滿足，與其勉強維持一段不適合的關係，不如學會愛自己，並透過尋找屬於自己的快樂，慢慢填補內心的空缺。

這番關於戀愛與自我獨立的分享，也讓不少網友聯想到她在2024年與演員柳俊烈之間備受關注的戀情風波。經歷過外界高度關注的感情事件後，如今的韓韶禧似乎也更加明確自己想要的關係，戀愛可以成為人生的一部分，但絕不應該成為人生的全部。

同場加映：孔曉振8大清醒戀愛觀念：愛情不是人生全部 先愛自己才更有底氣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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