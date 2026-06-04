別被心動遮眼！心理學家揭曖昧期5大警號　認清渣男行為及時止損

在友人以上、戀人未滿的曖昧期間，對方的外型、所展現出來的個性和魅力、有意無意釋出的善意等都可能讓感情迅速升溫，卻也可能矇蔽了自己的雙眼，因而忽略對方的致命缺陷。



Sabrina Romanoff心理師指出，多數人都會在約會初期展現自己較為理想的一面，她也列出5個值得提高警覺的行為，幫助判斷這段感情究竟值不值得繼續走下去。

曖昧期出現這5大徵兆，請及早辨別是否為對的人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

曖昧過程中，5個值得提高警覺的行為（AI生成圖片；01製圖）

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1. 常以「忙」做藉口 感情忽冷忽熱皆是隱憂

在一段關係剛開始時，彼此都會希望對方緩慢且持續地增加對自己的關注。Romanoff心理師指出，如果對方時而表現積極、時而回應冷淡甚至搞失蹤，這種「忽冷忽熱」的互動模式就是一大警訊。

她提醒，要提防那些常把「很忙」掛在嘴邊當藉口的人，因為人就算再忙，仍會為重要的人騰出時間；反之就意味著他對目前的曖昧對象似乎沒那麼重視。

2. 仔細聆聽分手史 「全怪前任」是大地雷

一個人講述過去感情史的方式，也能透露出重要訊息。Romanoff心理師認為，若常聽到前任被形容為「瘋狂」或「極度缺乏安全感」，尤其每段關係的遺憾結束都被說成是前任有問題，很可能代表這個人缺乏責任感和自我反省的能力。相對地，能坦承自己在前一段感情經歷中的不足之處，這樣的人才值得攜手走下去。

3. 剛認識就想談未來？輕易許下的承諾別信

剛認識不久，就開始談論未來的旅遊、生日計畫，甚至開始期待回家見家長等，Romanoff心理師表示，這種行為看似浪漫，實際上可能是想要透過建構對未來的幻想，來營造「虛假的親密感」，目的是快速推進關係發展，應警惕對方是否意圖不軌。她指出，真正能夠帶來安全感的人不需要用誇大的承諾來證明自己，也不會讓曖昧對象因為察覺自己投入過多而感到虧欠或壓力。

4. 粗魯無禮還辯稱「只是說實話」？我們需要的是善良的人

輕易就拿曖昧對象開玩笑、刻意貶低或忽視對方的身心界線，這本身就已是不健康的訊號。當得知對方感到不舒服時，仍只用「你太敏感」或「我只是比較誠實」等方式回應，代表這個人可能較難同理他人的需求與感受。

Romanoff心理師強調，善良是伴侶最重要的特質之一。在充滿壓力的現實生活中，每個人身旁都需要有一個值得信任的人。

5. 得不斷討好對方、證明自己夠愛？約會不必搞得像面試工作

健康的關係應該讓人感到放鬆與自在，相對地，如果一個人約會時都在滑手機不專心，訊息遲遲不回覆、放任對方苦苦等待，同樣是重要警訊。Romanoff心理師指出，這樣的行為會讓人長期處在不確定的狀態，認為自己好像得更努力才能留住對方的注意力，長期下來會感受到極大的空虛與失落感，最終影響心理健康。而真正值得持續的關係，不會讓人感到如此的不安或需要不斷證明自己。

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