如何判斷男人是否專一？看他有無3大居家習慣　主動做家務亦上榜

戀愛雖然甜蜜，但也不少人會擔心另一半會不會出軌，如果能掌握辨別對方誠實度的方法，或許就能更安心地交往。



日本網站《TRILL》近日發出一篇文章「如何看出一個人是否真正誠實？」整理三點不會劈腿的男人在家裡會做的習慣。藉由觀察男性在家庭環境中的日常慣性，即可有效判斷其是否為值得長久信賴的對象。

專一的男人這有3大習慣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

3點判斷男人是否誠實專一（AI生成圖片；01製圖）

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第3名：主動做家事

不會劈腿的男性大多會積極參與家事，文章指出，在關係中不易出軌且重視伴侶的男性，往往會積極參與家庭內務。分擔家事能看出一個男人是否負責任、體貼與是否重視合作精神，一個能主動分擔家務的人，通常具備尊重他人的特質，不至於只顧及自身需求，這表示他們在親密關係中也更懂得付出，因此劈腿的可能性自然較低。

第2名：專心投入自己的興趣

第二項關鍵指標，則是男性是否全心投入於個人熱衷的興趣之中。專注於特定的活動，如收藏、運動健身、手作或戶外探險等，能為他們帶來精神上的充實感與穩定情緒。由於生活的重心已經奠定，這使得他們的心力多用於達成個人目標，自然不會有額外的時間或意願將注意力轉移至其他異性，從而顯著降低了發生不忠行為的機率。

第1名：重視溝通

在多項評估忠誠度的行為模式中，將有效溝通視為關係核心的男性，被認定為最可靠的伴侶。這類男性願意投入時間，主動與伴侶分享感受及想法，並且仔細聆聽。這種積極的雙向交流，本質上即展現了對關係的珍惜、負責感以及誠實的態度。透過彼此理解，能大幅降低誤會的產生與負面情緒的積壓，進而減少伴侶因逃避關係困境或尋求外部安慰而導致不忠的可能性。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：男人專不專一怎麼看？日媒揭3大細節看穿他底牌，「1特徵」遇到趕快嫁了】