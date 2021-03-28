撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-28 21:00

45歲雪兒（Michelle）當年在電視劇《尋秦記》中飾演「趙倩公主」一角，清新靈動的演繹一顰一笑充滿靈氣，讓人印象深刻。如今時隔20年電影版《尋秦記》即將上映，召集原班人馬聚首一堂，讓一眾粉絲都期待不已！

雪兒在電視劇《尋秦記》飾演「趙倩公主」一角讓人印象深刻。（michelle_saram@IG）

45歲雪兒為愛淡出娛樂圈 嫁入豪門做幸福人妻

中印混血的雪兒擁有深邃立體的五官，是個標緻的大美人，當年參演不少劇集如《爆裂刑警》、《創世紀》、《尋秦記》等嶄露頭角，活潑形象深入民心。然而就在事業如日中天之際，雪兒卻漸漸退隱，2010年嫁給新加坡酒店集團的太子爺後，便淡出幕前細心照料家庭，過上幸福人妻的生活。

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結婚11年不生育靠一招「保鮮」 雪兒視繼子繼女如己出

據悉雪兒的丈夫與前妻育有一對子女，雪兒曾公開表示從沒想過生小孩，更笑言樂做後母，剛剛開始照顧繼子繼女時，他們僅5、6歲大，因此需要花費較多精力陪伴他們。與丈夫結婚近11年兩人仍恩愛如昔，雪兒分享自己的愛情保鮮法是「互相尊重」，因為兩人同是獨生子女的緣故，會體諒對方互相給予空間。

我們都是獨生子女，好明白要給另一半足夠的私人空間。我們不是整天嘴巴裡說好想你那種，而是放在心裡。 雪兒（Michelle）

雪兒2010年與新加坡酒店集團太子爺結婚。（michelle_saram@IG）

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丈夫不忍雪兒辛勞 寵溺愛妻幸福滿瀉

淡出娛樂圈後，除了相夫教子之外，雪兒也會幫助老公一起打理生意，兩人性格互補、一拍即合。雪兒曾接受訪問表示丈夫十分疼惜自己，常常鼓勵她有想做的事情就去做，如今家中兩個子女已獨立，加上丈夫忙於事業，雪兒多了許多私人時間，她漸漸復出發展娛樂事業，丈夫相當支持她的決定，卻不忍心雪兒過於辛勞。雪兒表示丈夫鼓勵她給予她很大的自由度，言語間難掩幸福人妻的甜蜜。她還分享與老公相處時的溫馨時刻，當兩個人單獨在家中吃飯，身邊被愛犬包圍，一切都是如此自然又溫馨，簡單的生活就是平淡的幸福。

他認為我喜歡就去做，最重要是我感到開心，但是一定不能辛苦 雪兒（Michelle）

雪兒丈夫十分寵溺她，幸福人妻笑容甜蜜。（michelle_saram@IG）

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