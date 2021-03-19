撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-19 22:00

49歲港姐何婉盈近日亮相馬浚偉節目《緣來自咖啡2》暢談人生，1991年參加香港小姐競選的她躋身前5名，隨後踏上璀璨星途。何婉盈曾推出多首膾炙人口的歌曲如《再見亦是朋友》、《愛上你是我一生的錯》等都成為大熱之作。 然而，娛樂事業發展後期何婉盈卻毅然決定退出娛樂圈，重返校園增值自己，而感情之路一波三折的她多番經歷挫折，最後選擇做一個單親媽媽，曲折卻堅毅的人生故事讓人敬佩。

49歲何婉盈早前作客馬浚偉訪談節目《緣來自咖啡2》。（《緣來自咖啡2》劇照）

何婉盈毅然淡出娛樂圈放棄一切 做「高齡學生」求學為增進自己

何婉盈活躍於九十年代的香港娛樂圈，在香港小姐選舉中嶄露頭角的她以甜美形象為人所熟知，進入演藝圈後，她的事業發展也順風順水，推出歌曲《再見亦是朋友》、《愛上你是我一生的錯》等都廣受追捧。除了出唱片外，何婉盈還參與主持、拍劇等工作，然而就在事業「搏殺期」，何婉盈卻開始覺得自己人生停滯不前。

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最大的觀眾是自己，所以最需要給自己一個交代。 何婉盈

最終何婉盈還是放下了幕前生活，毅然決定淡出娛樂圈，踏入校園做「高齡學生」，一圓大學畢業的夢想，同時增值自己。後來何婉盈投身公關、證券工作，漸漸找到生活方向，成為獨當一面的事業女強人。

何婉盈稱自己當時在娛樂圈發展停滯不前，而毅然決定放棄一切重返校園讀書。（《緣來自咖啡2》劇照）

何婉盈經歷多段失敗愛情做「單親媽媽」

何婉盈情路一直坎坷不已，當中最為人所熟知的要屬她與男演員魏駿傑的一段情，1993年兩人因拍劇生情，當時外界十分看好這對「郎才女貌」的情侶，可惜相戀3年最終以分手收場，事後有傳魏駿傑爆出與對方戀愛3年無性生活，將私事公開侮辱女方，有指兩人分手場面十分難堪。

何婉盈與男演員魏駿傑的一段情曾轟動一時。（扒圈內醬@微博）

2001年何婉盈與商人傅大全結婚，眾人皆以為她終於可做一位「幸福人妻」，可惜短命婚姻只維持了一年半便以離婚收場。何婉盈回憶起這段失敗婚姻曾表示，當時剛好到適婚年齡，覺得「有人肯娶便嫁」，加上想圓父親看女兒出嫁的心願，因此明知道對方與自己性格不合，仍「為結婚而結婚」，讓她懊悔不已。何婉盈坦言：「結過一次婚，我已經很傷。」

為結婚而結婚，為生仔而生仔，是我人生犯過兩個最大的錯誤。 何婉盈

何婉盈2001年嫁給商人傅大全，不過婚姻卻不如意最後離婚。（何婉盈@FB）

堅強做單親媽媽體悟人生：幸福不是賭注

何婉盈直言人生犯下第二個錯就是為「生仔而生仔」，離婚後恢復單身的何婉盈再戀愛，竟意外懷孕。當時已經36歲的何婉盈已是高齡產婦，害怕錯失最後生育時機，決定未婚也生下女兒，後來卻因與女兒生父因生活習慣與理念不同，最終兩人分道揚鑣。何婉盈表示若發現大家不合，就應該趁早離開。

很多人覺得我很堅強，其實我不喜歡做一個堅強的人，我最希望找到一個肩膀依靠。 何婉盈

情路上經歷多次挫敗後，何婉盈終體悟自己的一時衝動，往往造成無法挽回的後果。雖然在衝動之下做了單親媽媽，但她無悔誕下女兒，何婉盈時常告誡女兒要以她為鑒，切勿隨便將終身幸福作賭注，即使結婚生兒育女也要找一個相愛的人，只盼女兒不會重蹈覆轍。

愛情或婚姻不是一場賭注，衝動過後，可能輸得遍體鱗傷。在人生交叉路口做選擇，更是應該慎重、深思熟慮，否則再多的金錢也換不回後悔的往昔。

何婉盈情路多遇挫折，終悟愛情或婚姻不是一場賭注。（何婉盈@FB）

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